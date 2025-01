Una sinergia vincente

La collaborazione tra CUPRA e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team si rinnova per il 2025, confermando un legame che si è dimostrato proficuo sin dal 2022. Questa alleanza non è solo un accordo commerciale, ma rappresenta una condivisione di valori fondamentali come l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza nelle prestazioni. Entrambi i partner sono impegnati a migliorare costantemente, sia nel mondo delle corse che in quello automobilistico, creando un connubio perfetto tra design e tecnologia.

Le nuove CUPRA Formentor VZ

Per celebrare il rinnovo della partnership, CUPRA ha consegnato cinque Cupra Formentor VZ ai piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, oltre al management del team. Questi veicoli, dotati di motorizzazioni avanzate e un design accattivante, rappresentano il simbolo della sinergia tra il marchio automobilistico e il team di Tavullia. La consegna è avvenuta presso la sede del team, un momento che segna l’inizio di una nuova stagione ricca di aspettative e ambizioni.

Un futuro luminoso per la MotoGP

Il Direttore CUPRA Italia, Pierantonio Vianello, ha espresso entusiasmo per il proseguimento della collaborazione, sottolineando l’importanza di supportare giovani talenti nel mondo delle corse. La presenza del logo CUPRA sulle livree delle Ducati Desmosedici GP e su tutto il materiale di comunicazione del team evidenzia l’impegno del marchio nel promuovere il motorsport. Alessio Salucci, Team Director, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di confermare la nostra collaborazione con CUPRA, un brand che incarna la nostra filosofia racing”.

Un impegno verso l’eccellenza

La partnership tra CUPRA e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team non si limita solo alla fornitura di veicoli, ma si estende a un supporto strategico e comunicativo che mira a portare il marchio in ogni gara del campionato MotoGP. Gianluca Falcioni, CEO della VR46 Agency, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando come CUPRA abbia dimostrato un impegno costante nel fornire prodotti di alta qualità e nel sostenere la crescita del team. Con l’inizio della nuova stagione, entrambi i partner sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e traguardi nel mondo delle corse.