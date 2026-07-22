Cyril Blais, team principal di Citroën Racing, muore a 46 anni

La Formula E è stata colpita da una tragica notizia: Cyril Blais, team principal di Citroën Racing, è scomparso a soli 46 anni. Il paddock si prepara a onorare la sua memoria.

Un’onda di tristezza ha travolto il mondo della Formula E alla vigilia del doppio round di Tokyo. Cyril Blais, team principal di Citroën Racing ha lasciato un vuoto incolmabile all’età di soli 46 anni. La notizia, confermata da un comunicato congiunto di Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Msg, Formula E e FIA, ha scosso profondamente l’intera comunità del campionato elettrico.

Le cause del decesso non sono state rese note, nel rispetto della privacy e della volontà della famiglia. Il paddock, unito nel dolore, si prepara a rendere omaggio a Blais durante l’imminente E-Prix giapponese, un evento che promette di essere un tributo commovente a una figura carismatica dello sport.

Un percorso professionale straordinario

Cyril Blais era alla guida del neonato progetto Citroën Racing in Formula E, un team nato dall’evoluzione di Maserati Msg Racing. La sua carriera, iniziata con un percorso universitario nel Regno Unito, lo ha visto crescere come ingegnere di pista in Formula 3 per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità in GP3, Formula Renault 3.5 e Formula 2.

Nel 2019, Blais approdò in Formula E con Mahindra Racing, dove lavorò come race engineer per Pascal Wehrlein e Alex Lynn. Due anni dopo, si trasferì a Venturi Racing, seguendo prima Lucas Di Grassi e poi Maximilian Günther. Con la trasformazione del team in Maserati Msg Racing alla vigilia della stagione 2026-2026, Blais divenne team principal, un ruolo che mantenne anche nella transizione verso Citroën Racing Formula E.

Il cordoglio del paddock

Beth Paretta, managing director di Citroën Racing, ha espresso il dolore del team: “Siamo tutti profondamente addolorati per la perdita di Cyril. Molti membri del team lo conoscevano e lavoravano con lui da diversi anni. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai colleghi di tutto il paddock. Cyril credeva fermamente in questa squadra e rispetteremo il desiderio della sua famiglia di onorarlo nel modo migliore possibile, continuando a correre in sua memoria con la stessa dedizione e la stessa passione che ha trasmesso a tutti noi.”

Anche Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha voluto ricordare Blais: “Siamo sconvolti dalla perdita del nostro collega e amico Cyril. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua scomparsa rappresenta una perdita devastante per la sua famiglia, per Msg, per Citroën Racing e per l’intera comunità della Formula E. Abbiamo perso un collega straordinario e una persona che molti di noi erano orgogliosi di chiamare amico.”

Un tributo nel cuore di Tokyo

Durante l’E-Prix di Tokyo, il team Citroën Racing e l’intera comunità della Formula E renderanno omaggio alla memoria di Cyril Blais e alla sua eredità. Un momento di riflessione e celebrazione per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle corse elettriche.

La Formula E non sarà più la stessa senza Cyril Blais, ma il suo spirito vivrà attraverso le gare, le vittorie e la passione che ha sempre trasmesso a tutti coloro che lo hanno conosciuto.