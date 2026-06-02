Da adolescente a firma del giornalismo motociclistico: la carriera di Paolo Beltramo

La passione che diventa mestiere è la trama che attraversa la vita professionale di Paolo Beltramo. Fin dall’adolescenza ha coltivato un rapporto intimo con le motociclette: a dodici anni approfittava di ogni occasione per usare in prestito dai cugini una Gilera Giubileo 98 o una Moto Guzzi 235, attraversando le strade di campagna per brevi uscite che alimentavano curiosità e esperienza. Quel primo approccio pratico alle due ruote ha rappresentato il seme di una vocazione che, con gli anni, si è trasformata in una professione a tutto tondo.

Le basi tecniche: dall’apprendistato alla professione

Dopo il conseguimento della maturità, Beltramo ha scelto di approfondire il lato operativo del mondo motociclistico lavorando per circa un anno e mezzo come meccanico specializzato in motociclette. Questa fase non è stata solo un lavoro: è stata l’occasione per acquisire competenze meccaniche e affinare la comprensione tecnica delle moto, conoscenze che si riveleranno preziose quando deciderà di raccontare gare e innovazioni. La pratica in officina ha formato il suo linguaggio professionale, permettendogli di spiegare dettagli tecnici con autorevolezza e concretezza.

L’ingresso nel giornalismo sportivo

Il passaggio dalle officine alle redazioni avviene nel 1977, anno che segna l’esordio di Beltramo come cronista sportivo. La sua prima esperienza in pista è documentata dalla presenza come inviato alla storica 200 Miglia di Imola, disputata il 3 aprile 1977: un debutto che lo introduce subito al ritmo e alle esigenze del reportage motociclistico. Da quel momento, la carriera giornalistica prende forma attraverso l’affiancamento costante alle competizioni e alla vita del paddock.

Dal circuito alle pagine

Negli anni successivi Beltramo consolida la sua posizione collaborando con alcune delle principali testate italiane, dove mette a frutto la doppia competenza tecnica e narrativa. Tra i quotidiani con cui ha collaborato figurano La Repubblica, Il Giorno, Il Giornale e La Gazzetta dello Sport. Parallelamente, firma approfondimenti e reportage per riviste specializzate del settore come Motociclismo, Moto Sprint e Riders, diventando un punto di riferimento per lettori interessati tanto agli sviluppi tecnici quanto alle dinamiche sportive.

Impegno editoriale e contributi culturali

La produzione di Beltramo non si limita alla cronaca: la sua attività editoriale include anche la partecipazione a progetti più strutturati. Nel 1979 prende parte alla realizzazione del volume 20.000 giri, pubblicato da Mondadori, un contributo che testimonia la sua capacità di trasferire l’esperienza di pista in un formato compiuto e duraturo. Questo impegno editoriale amplia la sua influenza oltre la periodicità dei giornali, inserendolo nel panorama culturale del motociclismo italiano.

Il racconto dell’attualità tecnica

Oltre ai libri e agli articoli, Beltramo è noto per il modo in cui affronta il tema del motomondiale e dell’Moto GP, offrendo bilanci e analisi che combinano dati, osservazioni tecniche e contesto sportivo. La sua esperienza da meccanico gli consente di spiegare con chiarezza le scelte dei team, le evoluzioni delle moto e l’impatto delle modifiche regolamentari, riuscendo così a soddisfare sia il lettore appassionato sia il professionista del settore.

Un percorso che unisce esperienza e racconto

La carriera di Beltramo è un esempio di come l’esperienza sul campo possa diventare valore narrativo: dal primo approccio giovanile con una Gilera o una Moto Guzzi, passando per gli anni in officina, fino alla scrivania del cronista, ogni tappa ha fornito strumenti e credibilità. Il suo nome è associato a reportage accurati, analisi tecniche e contributi editoriali che hanno contribuito a documentare e interpretare decenni di motociclismo italiano e internazionale.

La leggibilità come cifra professionale

Ciò che distingue il lavoro di Beltramo è la capacità di rendere accessibili contenuti tecnici complessi: l’uso di esempi concreti, l’attenzione ai dettagli meccanici e la conoscenza diretta del mondo delle corse gli permettono di trasformare informazioni complesse in letture coinvolgenti. Questo approccio ha consolidato la sua reputazione sia tra i lettori delle grandi testate sia negli ambienti specializzati.

In sintesi, il percorso di Paolo Beltramo racconta la trasformazione di una passione giovanile in una carriera sfaccettata, dove l’abilità manuale e la competenza tecnica si fondono con la capacità di raccontare lo sport e la tecnologia delle due ruote. Dalla 200 Miglia di Imola al libro pubblicato da Mondadori, il suo contributo rimane parte integrante della storia del giornalismo motociclistico italiano.