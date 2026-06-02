Gucci title partner di Alpine: il lusso sbarca in Formula 1 dal 2027

Gucci annuncia l'ingresso in Formula 1 come title partner di Alpine a partire dal 2027, creando Gucci Racing per portare il marchio sulla griglia e puntare su visibilità globale, nuove audience e sinergie con il Gruppo Renault

L’annuncio del 27 maggio 2026 segna un cambiamento significativo nel rapporto tra alta moda e sport automobilistico: Gucci sarà il title partner dell’Alpine Formula One Team e, dalla stagione 2027, la scuderia correrà con il nome commerciale che unisce i due brand. L’operazione nasce dalla nuova iniziativa Gucci Racing, una piattaforma dedicata che combina identità visiva e strategia commerciale per portare il marchio sulle piste.

L’intesa è presentata come una scelta strategica per sfruttare la portata globale della Formula 1, un contesto che oggi genera miliardi di contatti stagionali e attira un pubblico in espansione, mai così giovane e diversificato. La partnership mette in gioco non solo loghi sulle livree, ma anche una visione condivisa di comunicazione e posizionamento di marca.

Perché Gucci sceglie la Formula 1

La decisione di entrare nella massima serie motoristica deriva da una valutazione commerciale e culturale: la Formula 1 non è più solo sport, ma una piattaforma di contenuti e intrattenimento. Secondo i vertici di Gucci, questa scelta permette di lavorare sulla desiderabilità del brand, ampliando la visibilità in mercati strategici e intercettando nuove generazioni di consumatori. Gucci Racing nasce con un logo dedicato e con l’obiettivo di trasformare la presenza in pista in una storia di brand, capace di attraversare moda, performance e lifestyle.

Il ruolo di Alpine e del Gruppo Renault

Alpine porta nella joint venture la sua storia motoristica e la tradizione tecnica: fondata nel 1955 da Jean Rédélé e legata alle attività racing del Gruppo Renault sin dal 1977, la squadra ha consolidato negli ultimi anni una posizione di rilievo in griglia. Per Renault, la collaborazione con un gruppo del lusso come Kering rappresenta un asset strategico che supporta l’ambizione del team di ampliare notorietà e influenza a livello globale.

Obiettivi tecnici e di immagine

Accanto all’elemento estetico e di comunicazione, l’accordo viene letto come una leva per accelerare il progetto sportivo: il team di Enstone ha mostrato progressi in pista e, con un miglior avvio di stagione rispetto al passato, punta a capitalizzare il momentum. L’arrivo di Gucci come title partner è interpretato anche come un segnale di credibilità commerciale e di potenziale crescita dei ricavi, utili per sostenere ambizioni tecniche.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Francesca Bellettini, presidente e ceo di Gucci, ha definito l’intesa «un nuovo capitolo nella storia» del marchio, sottolineando come l’ingresso in Formula 1 sia una prima assoluta per un brand del lusso in qualità di title partner. La manager ha enfatizzato l’intenzione di costruire qualcosa di più di una semplice sponsorizzazione, immaginando la pista come un palcoscenico per esprimere la creatività e l’identità del marchio.

Visione del gruppo Kering e del management Renault

Luca de Meo, ceo di Kering, ha evidenziato il valore della Formula 1 come piattaforma premium, capace di raggiungere oltre 1,5 miliardi di persone a stagione e di attrarre un pubblico in evoluzione. Per Kering si tratta di uno spazio per creare connessioni autentiche e durature. Francois Provost, ceo del Gruppo Renault, ha accolto con favore la partnership, leggendo l’intesa come un’opportunità per rafforzare notorietà e desiderabilità di Alpine nei mercati importanti e tra le nuove generazioni.

Prospettive e impatto

L’operazione è destinata ad avere effetti su più livelli: branding, marketing, esperienza fan e potenziali nuove linee di prodotto o iniziative collaterali legate a eventi e merchandising. La trasformazione del nome del team in Gucci Racing Alpine Formula One Team dal 2027 sarà il simbolo visibile dell’accordo, mentre dietro le quinte si svilupperanno progetti comuni che punteranno a integrare moda e performance.

Flavio Briatore, executive advisor di Alpine, ha espresso orgoglio per l’arrivo di un partner di prestigio come Gucci e ha richiamato la storia della squadra, fatta di scelte non convenzionali e di un’apertura verso collaborazioni innovative. Per Briatore, l’intesa è la conferma dello slancio crescente del team e del potenziale di crescita congiunta su scala globale.

In sintesi, l’accordo annunciato il 27 maggio 2026 rappresenta una svolta per il rapporto tra lusso e motorsport: una scommessa che unisce la ricerca estetica e culturale di Gucci con la tradizione tecnica e competitiva di Alpine, aprendo un capitolo nuovo che sarà visibile in pista a partire dalla stagione 2027.