La Dacia Jogger GPL ha un passo molto più lungo della Sandero e gli allestimenti di un SUV, compresi i parafanghi. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Dacia Jogger GPL: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Questo miscuglio di generi lungo 4,55 metri, di dimensioni intermedie tra la Peugeot 3008 e la 5008, può quindi attirare le famiglie, anche numerose, con una proposta a sette posti. Questo attirerà più attenzione rispetto alle insipide Dokker e Lodgy di ieri. Tanto più che Dacia si è impegnata anche a bordo, con una posizione di guida copiata dalla fortunata Sandero.

Il design è contemporaneo e i materiali utilizzati sono duri, ma suggeriscono che l’auto resisterà alla prova del tempo. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, offre più del minimo indispensabile a partire dal secondo livello della finitura Expression, con climatizzatore manuale, display multimediale touch screen da 8 pollici (compatibile con Android Auto e CarPlay) e radar di retromarcia.

Per chi vuole di più, gli optional come il sistema di assistenza al parcheggio e la telecamera anteriore hanno un prezzo ragionevole (pacchetto da 500 euro).

Ma la qualità principale che ci si aspetta dal Dacia Jogger è l’abbondanza di spazio a bordo, sia nell’ampio e comodo sedile posteriore che nel bagagliaio, in particolare nella versione a 5 posti. Con 520 dm3, 100 dm3 in più rispetto alla già generosa Peugeot 5008, il Dacia Jogger è un’auto di successo.

E non finisce qui, perché una volta ripiegata la panca posteriore (2/3-1/3), la capacità triplica (1.740 dm3). Ed è possibile metterne un po’ sul tetto, perché il Dacia Jogger dispone, come la Sandero Stepway, di barre integrate che possono essere trasformate in un portapacchi. Intelligente!

Prestazioni

La Dacia Jogger può essere un’auto di servizio, ma non è un furgone al volante. Come la Duster e la Sandero, offre un comportamento stradale sano e sereno, monitorato da aiuti elettronici che funzionano discretamente, frena come un’auto sportiva (63 m a 130 km/h) e offre un buon comfort generale. Sì, ci sono cose più emozionanti da guidare, perché il veicolo, con il suo passo molto generoso (2,90 m), non brilla per la sua agilità.

Mentre il suo smorzamento, che è sonoro sui grandi colpi, non è ultra-morbido. Infine, e questo è il suo unico vero difetto, il Dacia Jogger ammette un po’ di rumore d’aria a partire dai 110 km/h, che dovrete coprire con della buona musica. Ma non c’è da vergognarsi.

Tanto più che, mentre le vecchie auto rumene di primo prezzo dovevano accontentarsi di vecchi e asmatici blocchi di benzina atmosferici, il Dacia Jogger beneficia di un 1.0 denominato Eco-G fin dall’inizio della gamma. Funzionante sia a benzina che a GPL, questo motore turbo a tre cilindri dal suono piacevole è consigliabile. A parte una leggera pigrizia in partenza, si dimostra volenteroso grazie a una coppia erogata presto, a partire da 1.500 giri/min.

