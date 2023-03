La Dacia Spring non è una Extreme nella sua finitura omonima, ma beneficia di un motore elettrico molto più potente. Un livello di allestimento che ora compare anche sul resto del catalogo: Duster, Jogger e Sandero.

Se per questi tre modelli non c’è alcun guadagno in termini di potenza nella finitura Extreme, c’è però una piccola novità molto interessante con la comparsa… dell’Extended Grip! Sì, ricorderete questa tecnologia, già offerta sulla Scénic, che consente un piccolo guadagno di trazione sull’asse anteriore con una gestione specifica a bassa velocità.

Un Extended Grip che è di serie sul Jogger e sulla Sandero Extreme. Naturalmente, il Duster è disponibile direttamente a trazione integrale.

Dacia Duster, Jogger e Sandero Extreme: caratteristiche, design, motori, prestazioni

I livelli di allestimento Extreme di Dacia sono dotati delle seguenti caratteristiche di serie:

Verde (Stepway, Jogger e Duster) e Blu Ardesia (Spring).

Nero brillante (Stepway, Jogger e Duster)

Nome del modello Copper Brown sulle barre del tetto (Stepway, Jogger e Duster) e decorazioni Copper Brown sulle barre del tetto Spring

Calotte degli specchietti retrovisori, centri ruota e logo del portellone del bagagliaio Dacia in marrone rame

Strisce con motivo topografico sulle portiere anteriori, un riferimento al caratteristico snorkel di Duster tra le portiere e i parafanghi anteriori (Spring, Stepway e Jogger)

Elementi verniciati in marrone rame sui fendinebbia (Stepway e Jogger) e sul gruppo ottico per Spring

Protezioni laterali con motivo topografico (Spring, Stepway e Jogger)

Cerchi in lega nero brillante (17″ su Duster e 16″ su Stepway e Jogger)

Montanti delle porte (montante B) con motivo topografico e parafanghi (Duster)

Snorkel con trattamento Copper Brown (Duster)

Snorkel con trattamento Copper Brown (Duster) Goffratura Dacia Link sui sedili anteriori

Tappetini anteriori in gomma con motivo topografico

Tappetini in gomma con motivo topografico nella fila 2 (Duster e Jogger) e nella fila 3 (Jogger)

Elementi verniciati in Copper Brown sui pannelli delle porte anteriori e sui bordi delle bocchette d’aria

Soglie delle porte con motivo topografico

Cornice della leva del cambio verniciata in marrone rame (Duster)

Cornice dell’unità di navigazione verniciata in marrone rame (Spring)

In linea con il nuovo spirito outdoor incarnato da Dacia, il marchio rumeno ha annunciato l’arrivo di uno “Sleep Pack” sul Jogger. In concreto, i sedili posteriori vengono abbattuti e la terza fila viene sostituita da un letto matrimoniale che può essere dispiegato in meno di due minuti. Secondo Dacia, il peso di questo pacchetto, compreso il materasso (190×130 cm), non supera i 50 kg.

Per i più avventurosi, sono in catalogo anche altri accessori come le tende oscuranti per i finestrini e una tenda esterna che si monta attraverso il portellone posteriore.

