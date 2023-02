Nel mercato automobilistico, la Dacia Sandero rimane l’auto nuova più economica, e oggi vi parleremo della SCe 65. Nonostante l’ovvio aumento dei prezzi dell’intera linea di produzione negli ultimi mesi – Dacia compresa! -La city car rumena parte da 11.490 euro.

A questo prezzo, bisogna ovviamente accontentarsi del motore meno potente, ovvero il 3 cilindri aspirato da 65 CV con cambio a 5 marce.

Non si tratta di una novità, poiché questo modesto blocco è presente sotto il cofano della Sandero da diversi anni. Non richiede di uscire dalla città, ma per il resto è sufficiente per l’uso quotidiano. Inoltre, quando si parla di una Sandero economica, si parla anche di equipaggiamento ridotto.

In altre parole, la finitura Essential che, come suggerisce il nome, è molto essenziale. In altre parole, un sistema di ventilazione (niente aria condizionata), il cruise control e qualche connessione per ricaricare lo smartphone.

Dacia Sandero SCe 65: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

D’altra parte, una novità del restyling di quest’anno della gamma Dacia è che ora è possibile abbinare il motore più piccolo al secondo livello di allestimento Expression. Questo rende la Sandero SCe 65 immediatamente più attraente. Gli interni sono rivestiti in tessuto sulla plancia e sui pannelli delle porte, mentre il display multimediale touchscreen da 8 pollici compatibile con lo smartphone è incluso di serie, così come il climatizzatore manuale e il radar di retromarcia.

Questi sono tutti optional che possono essere aggiunti al livello di allestimento Essential e sono compresi nel prezzo di 13.400 euro. Il colore Grigio Cometa richiede inoltre un supplemento di 550 euro, che porta il totale a 13.950 euro per questa Sandero SCe 65 CV Expression, ben equipaggiata ma poco potente. Per uscire in città in tutta tranquillità, è necessario passare al motore 3 cilindri turbo da 100 CV compatibile con benzina e/o GPL, pagando un extra di 2.500 euro.

LEGGI ANCHE: