Daniil Medvedev è uno dei tennisti di maggior successo attualmente, occupa infatti la terza posizione nella classifica mondiale, dietro solo ad Alcaraz e Djokovic. L’argomento di questo articolo però non è la sua carriera fatta di 20 titoli ATP conquistati bensì il suo amore per le automobili. Vediamo quindi quali auto ha in garage il giocatore russo.

Le auto di Daniil Medvedev

Daniil Medvedev si è sempre professato un appassionato di automobili ed infatti non perde occasione per utilizzarlo come mezzo preferito quando non è impegnato sul campo da gioco.

Non si è mai espresso però in merito ai marchi che preferisce, anche se tra questi c’è sicuramente BMW con cui ha un accordo di sponsorizzazione che gli permette di entrare in possesso degli ultimi modelli prodotti dalla casa tedesca.

L’ultima auto che ha acquistato è stata una BMW X6 M per il suo 26 esimo compleanno nel 2022. Si tratta di un suv ad altissime prestazioni capace di far divertire chi ne è al volante.

Il motore è un V8 twin turbo capace di erogare una potenza massima di 625 cavalli. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h anche se sicuramente intervenendo elettronicamente (vietato per legge) è in grado di superare i 300 km/h.

L’esemplare di Medvedev è di colore blu come tipico delle vetture griffate M. La trazione su questo modello è posteriore o integrale, crediamo che il russo abbia scelto la versione dotata di trazione integrale per divertirsi in ogni occasione.

Nuovo anno, nuova M?

La X6M di cui è proprietario lo accompagna da quasi due anni e quindi è probabile che per continuare il sodalizio con la casa di Monaco di Baviera, il cui contratto è stato rinnovato nel 2021, il tennista scelga una nuova auto da aggiungere alla X6M.

La gamma di BMW sportive è molto prolifica di conseguenza le scelte possono essere le più varie, si va dalla M2 alla M8 passando per M4 ed M5. Chissà che complice la famiglia allargata, è padre di una bambina, non possa optare per una berlina.

Il futuro ci dirà se resterà fedele alla sua X6M oppure arriverà una vettura nuova. L’unico modo per saperlo è seguirlo sui social, strumento da lui utilizzato per comunicare con i fan.