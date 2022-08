DeLorean ha voluto raccontare la propria storia attraverso ben tre concept car. La DeLorean Motor Company, o DMC, è recentemente tornata dall’oscurità alle luci della ribalta con l’introduzione dell’Alpha5. Si tratta di una grande coupé premium completamente elettrica con porte ad ala di gabbiano come la sua illustre antenata, la DMC-12.

Ma dalla breve carriera di quest’ultima negli anni ’80, tra il business dei ricambi e i molteplici cambi di gestione, il marchio ha fatto diversi tentativi di tornare. Nel corso degli anni, queste hanno portato alla creazione di tre concept car. Tenuti segreti fino ad ora, questi veicoli vengono ora svelati.

Nella prima metà degli anni ’80, DeLorean iniziò lo sviluppo di una quattro posti per sostituire la DMC-12.

Sviluppata con diversi nomi in codice, l’auto avrebbe dovuto chiamarsi Alpha una volta in circolazione. Prima di abbandonare il progetto, è stato realizzato un modello e sono stati eseguiti dei test nella galleria del vento.

DeLorean racconta la sua storia con tre concept car

Un roadster di DeLorean

Nel 1993, continuando la collaborazione con lo studio di progettazione Italdesign, che era appena rientrato in servizio per l’Alpha5, DeLorean progettò l’Alpha2.

Questa roadster presenta curve in linea con il suo tempo e con lo stile del marchio. Il cofano che scende sotto il paraurti anteriore si ritrova anche sull’Alfa5, mentre la griglia luminosa per i fari posteriori si ispira e modernizza l’estetica degli anni Ottanta.

Una grande berlina elettrica quasi 20 anni fa

Tra il 2003 e il 2006, DeLorean avrebbe lavorato a una berlina di alta gamma, un veicolo che oggi possiamo vedere con il nome di Alpha3.

L’auto sarebbe già alimentata da un motore elettrico. Una delle sue caratteristiche è la combinazione di porte anteriori classiche e porte posteriori “ad ali di gabbiano”. Anche in questo caso, è stata collocata una striscia luminosa. Dal punto di vista estetico, l’Alpha5 potrebbe evocare le attuali Lucid Air e Faraday Future FF91, due progetti americani di lussuose berline elettriche realizzate da aziende finanziariamente fragili, con storie sorprendentemente vicine a quella della DeLorean Alpha3.

Un SUV per il 2010

Nel 2010, DeLorean si sarebbe interessata alle celle a combustibile e avrebbe avuto l’idea di equipaggiarne un pick-up. Il progetto si sarebbe poi trasformato in un SUV chiamato Alpha4. Il veicolo era caratterizzato da un frontale e un posteriore scoscesi, da un cofano e un tetto orizzontali e da una linea del tetto sporgente. Tutti elementi ancora oggi molto in voga, soprattutto per i fari a due piani.

Nessuna delle tre concept car presentate è destinata a sfociare in un modello di produzione. Tuttavia, queste vetture mostrano come DeLorean potrebbe sviluppare la sua gamma una volta lanciata l’Alpha5, sempre che la commercializzazione di quest’ultima diventi realtà. Le auto saranno esposte al 2022 Pebble Beach Concours d’Elegance in California il 21 agosto.