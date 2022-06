A quasi 40 anni dalla scomparsa della DMC-12, la DeLorean torna in auge con la sua Alpha 5. Si tratta di un modello nuovo di zecca, progettato, come ai bei tempi (e di breve durata), in collaborazione con ItalDesign, l’azienda italiana fondata da Giorgetto Giugiaro.

Ma tra l’originale e questo nuovo modello, chiamato Alpha 5, non c’è molto da confrontare… come potete vedere voi stessi.

DeLorean Alpha 5: dimensioni e dati tecnici da rispettare

Da sportiva biposto piuttosto compatta con una lunghezza di 4,21 m (le dimensioni di una Renault Mégane E-Tech Electric), l’odierna DMC-12 è stata trasformata in una coupé a 4 posti dalla silhouette slanciata e aerodinamica.

Il costruttore ha annunciato un Cx di 0,23 per la sua Alpha 5, con dimensioni… all’americana. Giudicate voi stessi: con una lunghezza di 5 m e una larghezza di 2,04 m, ha più o meno le stesse dimensioni di una Tesla Model X… non certo una ballerina. L’altezza rimane ragionevole (1,37 m) e questo le conferisce un profilo filante.

Ma ciò che più sorprende delle proporzioni di questa coupé a emissioni zero è il suo passo di soli 2,30 metri e, di conseguenza, i suoi lunghi sbalzi anteriori e posteriori.

Un elemento che ricorda la famosa auto sportiva di Ritorno al futuro. Altri elementi che ricordano il modello originale sono le porte ad ali di gabbiano o le feritoie sul lunotto. Nell’abitacolo, la disposizione è la stessa del passato: il quadro strumenti digitale ricorda la calotta della DMC-12 e la maggior parte dei comandi al centro.

Tuttavia, il trattamento molto orizzontale della plancia e le forme pulite e morbide e i colori chiari fanno sentire il conducente e i tre passeggeri come in un bozzolo.

Caratteristiche sportive

La DeLorean Motor Company non è molto disponibile sulle specifiche tecniche della sua ultima creazione. Al massimo, l’azienda americana ha condiviso alcune cifre molto eloquenti. Velocità massima? 250 km/h circa. Lo 0 a 96 km/h? Una semplice formalità, dato che questo esercizio sarebbe stato realizzato in 2,99 s. Soprattutto, la spinta sarebbe continua, dato che impiegherebbe solo 4,35 s per passare da 0 a 88 mph (un numero che sicuramente piacerà ai fan della trilogia di Robert Jemeckis, circa 142 km/h).

Questo dovrebbe rassicurare i fan! Infine, con una capacità della batteria superiore a 100 kWh, può percorrere l’equivalente di poco più di 480 km con una sola carica. L’Alpha 5 sarà disponibile per la prenotazione verso la fine dell’estate. Prima di allora, farà la sua prima apparizione pubblica a Pebble Beach in agosto.