La Dodge Charger farà la sua ultima corsa nel 2023. Così come la sua cugina, la Challenger. Nell’ambito di questo tour di addio, l’azienda ha lanciato una serie di edizioni speciali per segnare la fine di un’era di motori a combustione.

Dodge Charger King Daytona 2023: caratteristiche, design, curiosità

L’ultima variante della serie “Last Call” è stata presentata con la King Daytona 2023. Basata sulla livrea SRT Hellcat Redeye Widebody, la nuova arrivata offrirà 10 cavalli in più, il che significa che il V8 sovralimentato da 6,2 litri ne erogherà 807 con questa variante.

La Charger King Daytona riceve un colore (Go Mango) che non passerà di certo inosservato. Le pinze dei freni Brembo a sei pistoncini sono colorate come la carrozzeria, con grande effetto. La grafica nera opaca sarà visibile sul cofano, sul tetto, sullo spoiler e sui fianchi posteriori, con la scritta “King Daytona”. Il modello sarà montato su cerchi da 20 pollici.

Dodge ha spiegato che questa variante si ispira all’epoca delle gare di accelerazione degli anni Sessanta e Settanta.

All’interno, la presentazione è caratterizzata da pelle Nappa nera, accompagnata da accenti in microsuede. Il look è completato da cuciture a contrasto in tinta con la carrozzeria. Il logo “Daytona” sarà visibile sui sedili anteriori e la scritta “King Daytona” sarà presente sul cruscotto.

Se quest’auto attira la vostra attenzione, dovrete agire in fretta, perché saranno disponibili solo 300 unità. Secondo quanto riferito, alcuni concessionari selezionati sono stati scelti per ricevere una versione. Il modello sarà ordinabile nel corso dell’autunno.

