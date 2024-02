Il Dodge Ram 1500 2021 è l’entry-level della gamma Ram ed è disponibile in differenti motorizzazioni. Questo nuovo modello presenta della novità dal punto di vista tecnico sia per l’assetto che per il rimorchio posteriore. Il cambiamento è anche a livello tecnologico grazie all’inserimento di sistemi di sicurezza attivi in grado di migliorare notevolmente l’esperienza di guida. Indubbiamente è un veicolo poco adatto, soprattutto a livello di dimensioni, alle strade europee, ciò nonostante ha numerosi estimatori in tutto il continente.

Dodge Ram 1500 2021: Dati Tecnici

Dal punto di vista tecnico il nuovo Dodge Ram 1500 2021 presenta una varietà di propulsori che spaziano dai benzina (V6 e V8 Hemi) al V6 Diesel definito EcoDiesel.

I benzina hanno potenze importanti, si parte dal V6 (che non dovrebbe arrivare nel nostro mercato) che ha una potenza di 305 cavalli. Il V8 supera tranquillamente i 400 cavalli, precisamente sono 455.

La versione Diesel che verrà importata nel mercato europeo ha invece una potenza di 260 cavalli. L’unità motrice è un 6 cilindri a V.

Interni migliorati e tecnologici

Gli interni del nuovo Dodge Ram 1500 2021 si presentano molto curati. Quasi più vicini a quelli di un’auto di alta gamma piuttosto che ad un pick-up per uso lavorativo.

Il volante è foderato in pelle, ha le due razze che presentano numerosi comandi grazie ai quali è possibile gestire il sistema d’infotainment ed il cruise control.

I sedili si presentano molto spaziosi e comodi, perfetti per chi deve utilizzare questo veicolo per lunghi spostamenti per motivi lavorativi.

La versione 2021 presenta delle novità dal punto di vista tecnologico. Lo schermo del sistema d’infotainment è di 8,4 pollici ma è disponibile anche l’optional da 12.

Non manca la connettività con i sistemi Android Auto ed Apple Car Play, inoltre è dotato di un sistema di Hotspot integrato, così da sfruttare la rete internet presente in auto.

Sui modelli meno performanti, quindi l’intera gamma di questa versione, è disponibile un nuovo Head-Up display ed uno specchietto retrovisore digitale, quest’ultimo particolarmente utile nelle manovre.

I prezzi

I prezzi per il nostro mercato non sono ancora stati presentati. Vi riportiamo i prezzi di partenza in dollari, con riferimento al mercato americano:

Tradesman: 32.465$ (4×2) – 35.745$ (4×4)

Tradesman HFE: 34.195$

Big Horn: 36.890$ (4×2) – 40.390$ (4×4)

Laramie: 41.430$ (4×2) – 44-930$ (4×4)

Rebel: 45.320$ (4×2) – 48.820$ (4×4)

Limited: 56.250$ (4×2) – 59.750$ (4×4)

Se siete alla ricerca di Pick Up qui potete trovarne altri che abbiamo trattato: