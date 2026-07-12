Dove vedere i quarti di finale dei Mondiali 2026: orari e canali Rai

I Mondiali di calcio 2026 entrano nella fase più emozionante con l’inizio dei quarti di finale. Dopo una pausa di riflessione, le squadre si preparano a dare il massimo per un posto in semifinale. La Rai offre una copertura completa di tutti gli incontri, permettendo ai tifosi di non perdersi neanche un minuto di azione.

La fase a eliminazione diretta inizia con un match di grande interesse: Francia contro Marocco. Questo incontro, in programma per giovedì 9 luglio alle ore 22.00, promette di essere uno spettacolo di calcio di alto livello. Le due squadre si sono già affrontate in passato, con la Francia che ha avuto la meglio in semifinale durante i Mondiali del 2026.

Francia vs Marocco: un incontro da non perdere

La partita tra Francia e Marocco è uno degli eventi più attesi dei quarti di finale. La Francia, guidata da stelle come Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé e Micheal Olise, si scontrerà con un Marocco determinato e ben organizzato, con giocatori come Hakimi e Brahim Diaz. La sfida si terrà a Foxborough, Massachusetts, e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play e DAZN.

Questo incontro è cruciale per entrambe le squadre. La vincente si qualificherà per la semifinale, dove affronterà la squadra vincente del match tra Spagna e Belgio. La Spagna, nota per la sua difesa impenetrabile, si scontrerà con il Belgio, uno degli attacchi più pericolosi del torneo.

Il programma completo dei quarti di finale

La Rai ha pianificato una copertura completa di tutti i quarti di finale dei Mondiali 2026. Ecco il programma dettagliato:

Giovedì 9 luglio Francia vs Marocco, ore 22.00 su Rai 1

Francia vs Marocco, ore 22.00 su Rai 1 Venerdì 10 luglio Spagna vs Belgio, ore 21.00 su Rai 1

Spagna vs Belgio, ore 21.00 su Rai 1 Sabato 11 luglio Norvegia vs Inghilterra, ore 23.00 su Rai 1

Norvegia vs Inghilterra, ore 23.00 su Rai 1 Domenica 12 luglio Argentina vs Svizzera, ore 3.00 su Rai 1

Ogni partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play e DAZN, offrendo ai tifosi diverse opzioni per seguire gli eventi.

Altri eventi sportivi in programma su Rai

Oltre ai Mondiali, la Rai offrirà una vasta copertura di altri eventi sportivi. Sabato 11 luglio, ad esempio, ci sarà la diretta del Tour de France 2026, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Silvio Martinello. La tappa dell’8a giornata, da Perigeux a Bergerac, promette di essere una frazione favorevole ai velocisti.

Inoltre, Rai Sport HD trasmetterà in diretta la Coppa del Mondo di Tiro a Volo da Lonato del Garda, con le finali della Fossa Olimpica femminile e maschile. La telecronaca sarà affidata a Irali e Sabatino Durante.

La Rai continuerà a offrire una copertura completa di tutti gli eventi sportivi, con telecronache e commenti tecnici di esperti del settore. Tra i telecronisti più noti ci sono Tiziana Alla, la prima telecronista donna ai Mondiali, e Alberto Rimedio.

Non perderti neanche un momento dei Mondiali 2026 e degli altri eventi sportivi in programma su Rai. Segui le partite in diretta e scopri tutte le novità del mondo dello sport.