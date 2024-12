Un anno da record per Ducati

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per Ducati, con un impressionante bottino di vittorie e riconoscimenti nel mondo del motociclismo. La Casa di Borgo Panigale ha conquistato ben sette titoli mondiali, tra cui tre in MotoGP, dimostrando una superiorità in pista che ha lasciato il segno. La competizione tra i piloti Pecco Bagnaia e Jorge Martin ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo Gran Premio, rendendo la stagione memorabile.

Innovazione e tradizione: il cuore di Ducati

Ducati non è solo sinonimo di vittorie, ma anche di innovazione continua. Dal 2012 parte del Gruppo Volkswagen, l’azienda mantiene le sue radici nello stabilimento di Borgo Panigale, dove la tradizione italiana si fonde con la tecnologia all’avanguardia. Claudio Domenicali, amministratore delegato, sottolinea l’importanza delle persone che lavorano in azienda, dai piloti ai tecnici, evidenziando come ogni successo sia frutto di un lavoro di squadra. La filosofia di Ducati è chiara: non vendere solo moto, ma un’esperienza unica e un senso di appartenenza alla comunità dei ducatisti.

Un futuro luminoso: le sfide del 2025

Guardando al futuro, Ducati si prepara a un 2025 ricco di novità e sfide. Con dieci nuovi modelli in arrivo, l’azienda punta a continuare la sua corsa verso l’eccellenza. La MotoGP accoglierà due campioni del mondo nel proprio team, promettendo una stagione ancora più avvincente. L’obiettivo rimane invariato: osare e stupire, mantenendo alta la bandiera dell’ingegneria Made in Italy nel mondo. Con un fatturato che supera il miliardo di euro e una rete globale di concessionarie, Ducati è pronta a scrivere nuovi capitoli nella sua già ricca storia.