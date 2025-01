Un anno di successi per Ducati

Il 2025 si preannuncia come un anno di grande successo per Ducati, con un impressionante bottino di 19 vittorie su 20 gare disputate. Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha condiviso queste informazioni durante l’evento “Campioni in Pista” a Madonna di Campiglio, sottolineando la crescita e l’evoluzione del marchio. La stagione che si avvicina non solo segna un traguardo sportivo, ma rappresenta anche un’importante evoluzione della gamma prodotti, che si distingue per la sua tecnologia avanzata.

Strategie per il 2025

Per affrontare la nuova stagione, Ducati ha deciso di adottare un set-up diverso rispetto al 2024, riducendo il numero di moto da otto a sei. Questa scelta strategica permette di concentrare le risorse e ottimizzare le prestazioni. Domenicali ha evidenziato che il team interno è più forte rispetto all’anno precedente, con la speranza che il pilota Marc possa apportare un valore aggiunto significativo. La combinazione di esperienza e talento dei piloti promette di rendere la competizione ancora più avvincente.

Innovazione e sostenibilità nella gamma prodotti

Ducati non si limita ai successi sportivi, ma guarda anche al futuro con una gamma di moto rinnovata e tecnologicamente avanzata. Nel 2025, il marchio introduce la Desmo450 MX, un modello che segna il suo ingresso nel settore delle moto fuoristrada. Questa nuova direzione non solo evidenzia l’impegno di Ducati verso l’innovazione, ma anche la volontà di abbracciare la modernità e l’ecologia. La leggerezza e l’emozionalità delle moto Ducati rimangono al centro della progettazione, assicurando che ogni modello rappresenti l’essenza del marchio.

Rete di partner e assistenza post-vendita

Un altro aspetto fondamentale del successo di Ducati è la sua rete di oltre 800 partner a livello mondiale. Questa rete, frutto di anni di lavoro, ha raggiunto standard elevati nella qualità del servizio, in particolare nell’assistenza post-vendita. Domenicali ha sottolineato l’importanza di garantire un supporto attento e professionale agli appassionati, un elemento chiave per mantenere la fedeltà dei clienti e attrarre nuovi motociclisti. La combinazione di prestazioni elevate e un servizio clienti di qualità rappresenta un vantaggio competitivo significativo per Ducati nel mercato globale.