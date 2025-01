Il team di Valentino Rossi si prepara per una stagione storica con moto ufficiali

Un anno di cambiamenti per Ducati VR46

Il team Ducati VR46 ha recentemente presentato la nuova livrea delle moto affidate a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Questo evento segna un momento cruciale per la scuderia, che per la prima volta avrà a disposizione una moto ufficiale, la Ducati GP25. La stagione 2025 si preannuncia ricca di sfide e opportunità, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli della MotoGP.

Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli: i protagonisti

Fabio Di Giannantonio sarà l’unico pilota del team a guidare la Ducati GP25, affiancato dai piloti factory Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Questa opportunità rappresenta un passo significativo nella carriera di Di Giannantonio, che avrà la possibilità di dimostrare il suo valore su una moto di alta gamma. D’altra parte, Franco Morbidelli, che ha già accumulato esperienza con la GP, è pronto a sfruttare al meglio le sue competenze in questa nuova avventura con il team VR46. La sua esperienza sarà fondamentale per guidare il team verso il successo.

La presentazione in Indonesia e il supporto di Pertamina

La presentazione della livrea è avvenuta in Indonesia, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza del title sponsor Pertamina. Questo supporto ha permesso al team VR46 di assumere un ruolo significativo nel panorama della MotoGP, avendo accesso a materiale ufficiale Ducati. La collaborazione con Pertamina non solo rafforza il legame tra il team e il mercato indonesiano, ma rappresenta anche un’opportunità per espandere la visibilità del marchio Ducati a livello globale.