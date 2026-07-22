Energia rinnovabile in Italia: dati e sfide del primo semestre 2026

Le rinnovabili hanno coperto il 47% dei consumi elettrici in Italia a giugno 2026, con il fotovoltaico in prima linea. Scopri i dati e le sfide per raggiungere gli obiettivi energetici

L’Italia ha fatto un passo avanti significativo verso la transizione energetica, ma il potenziale delle rinnovabili è ancora lontano dall’essere sfruttato appieno. A giugno 2026, le fonti pulite hanno coperto il 47% dei consumi elettrici nazionali, secondo i dati di Terna. Un risultato importante, ma che potrebbe essere migliorato se non fosse per le numerose domande di installazione bloccate.

Il caldo torrido di giugno ha spinto i consumi energetici, con un picco di 57,4 GW registrato il 29 giugno, il valore mensile più alto degli ultimi anni. La produzione nazionale ha soddisfatto l’84,9% della domanda, mentre il resto è stato importato. Il fotovoltaico si conferma la fonte rinnovabile più dinamica, con un aumento del 15,7% rispetto allo stesso mese del 2026.

Fotovoltaico in crescita, ma le altre fonti arrancano

La capacità installata di impianti fotovoltaici ha registrato un incremento di 888 GWh grazie a una maggiore potenza installata (+954 GWh) che ha compensato la minore producibilità dovuta all’irraggiamento (-66 GWh). Al 30 giugno, la potenza rinnovabile installata in Italia ha raggiunto i 86,95 GW di cui 46,61 GW da solare e 13,96 GW da eolico.

Non tutte le fonti rinnovabili hanno però registrato un aumento. L’idroelettrico ha subito un calo del 23,7% le bioenergie del 8,4% la geotermia del 2,1% e l’eolico del 3,2%. La siccità che ha colpito il Nord Italia e altre regioni come la Toscana ha influito negativamente sulla produzione idroelettrica.

Ritardi nelle autorizzazioni frenano lo sviluppo

Nonostante i progressi, l’Italia è in ritardo rispetto agli obiettivi fissati dal Governo Meloni nel 2026, che prevedevano un aumento di 80.001 MW di potenza rinnovabile installata entro il 2030. Secondo i dati di Legambiente e Energy square per raggiungere questi target servirebbero 11-20 GW di nuova potenza installata ogni anno, ma nel primo semestre 2026 sono stati aggiunti solo 3,4 GW.

Le cause di questo rallentamento sono molteplici: la disinformazione che limita l’accettabilità sociale degli impianti, il caos normativo e la lentezza degli iter autorizzativi, che in Italia possono durare fino a 6-8 anni contro i 12-24 mesi medi degli altri Stati europei. Interventi normativi puntuali, come l’incremento del personale della Commissione tecnica Pnrr-Pniec potrebbero alleviare il problema.

Accumuli e prospettive future

Gli accumuli energetici stanno diventando sempre più importanti per la stabilità della rete. Al 30 giugno, in Italia erano presenti 943.798 impianti di accumulo, con una capacità di 19,34 GWh e una potenza nominale di 7,99 GW. Questi sistemi sono fondamentali per bilanciare l’offerta e la domanda di energia, soprattutto in periodi di picco come quello estivo.

Per il futuro, è essenziale accelerare l’installazione di nuovi impianti rinnovabili e semplificare le procedure burocratiche. Solo così l’Italia potrà sfruttare appieno il suo potenziale energetico pulito e ridurre la dipendenza dalle importazioni di elettricità.