F1, Gran Premio del Canada: orari e dove vederlo

Il nono appuntamento con le monoposto della F1 è sempre più vicino ed è tutto pronto per il Gran Premio del Canada 2022. La Red Bull allunga le distanze sulla Ferrari, la scuderia di Maranello non può più permettersi di sbagliare.

F1, Gran Premio del Canada 2022: la Red Bull vola in solitaria, la Ferrari deve dimostrare di essere all’altezza

Il Gp d’Azerbaigian si può riassumere con due semplici parole: disastro Ferrari. La “rossa” perde prima Carlos Sainz che è andato lungo a causa di un problema tecnico; poi Charles Leclerc che ha visto la sua monoposto perdere potenza ed andare in fumo. Per la terza volta, il motore Ferrari, mostra grossi problemi legati al motore. Anche altre auto tra cui la Haas e la Alfa Romeo, motorizzate Ferrari, hanno avuto gli stessi problemi.

Intanto la Red Bull sembra essere tornata quella dell’anno scorso e conquista facilmente il podio. Il Canada sarà una prova per la Ferrari che, dopo aver fatto una partenza senza rivali nei primi Gran Premi, adesso dovrà dimostrare di essere all’altezza della sua rivale austriaca.

Dove vedere il Gran Premio del Canada?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8 in differita, in diretta su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Tv8

Sabato 18 giugno:

Ore 23.30: Qualifiche F1

Domenica 19 giugno:

Ore 21.30: Gara F1

Orari e programma su Sky e NOW Tv

ll Gran Premio del Canada si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme NOW Tv e SkyGo

Venerdì 17 giugno

Ore 20.00: Prove Libere 1

ore 23.00: Prove Libere 2

Sabato 18 giugno:

Ore 19.00: Prove Libere3

ore 22.00: Qualifiche F1

Domenica 19 giugno:

Ore 20.00: Gara F1