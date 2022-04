MotoGp, Gran Premio del Portogallo 2022: orari e dove vederlo

Con il quinto appuntamento del motomondiale si torna in Europa, per la precisione in Portogallo, a Portimao. Domenica 24 aprile 2022 torna la MotoGp con il Gran Premio del Portogallo sulla spettacolare pista dell’Autódromo Internacional do Algarve.

MotoGp, domenica si correrà il Gran Premio del Portogallo

Un mondiale per ora equilibrato in cui con grande stupore le due ruote giapponesi non hanno ancora trionfato. Molto bene Ducati, KTM ed Aprilia. Sebbene abbia conquistato due primi posti, il team Ducati non è però quello ufficiale in quanto ha vinto una Ducati Desmosedici GP21. La Desmosedici 2022 di Miller e Bagnaia deve ancora carburare e i due piloti devono mostrare di essere ai livelli del 2021.

Il programma dettagliato

Il programma del Gp del Portogallo accende i motori a partire da oggi, 22 aprile 2022, e terminerà domenica 24 maggio 2022 alle 15:30 con la moto2. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 22 aprile

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 23 aprile

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-14:15

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 24 aprile

Warm-Up Moto3: 10:20-10:30

Warm-Up MotoGP: 10:40-11:00

Warm-Up Moto2: 11:10-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

Dove vedere il Gp del Portogallo

Il primo appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in chiaro, in differita, su TV8. Sabato 23 aprile alle 19:30 sarà trasmessa la sintesi delle qualifiche delle tre classi e domenica 24 aprile la gara Moto3 alle 20:05, la gara MotoGP alle 21:50 ed infine la gara Moto2 alle 23:30. A trasmettera la diretta completa del Gran Premio del Portogallo sarà Sky Sport MotoGp, al canale 208.

Oltre alla diretta, gli abbonati a Sky, potranno guardare il Gp del Portogallo anche in Streaming sulla piattaforma SkyGo. Stesso discorso vale per TV8, che trasmetterà in streaming sul proprio sito web, sempre in differita, il Gran Premio del Portogallo.