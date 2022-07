F1, qualifiche GP Ungheria, la pole va a George Russell

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria sono state segnate da colpi di scena. Le prove libere infatti sono state conquistate da Latifi in Williams. Oltre a ciò bisogna tenere conto del fattore “maltempo” che in questo pre-gara si è rivelato essere determinante.

Ad ogni modo ad avere la meglio su tutti è stato in questo caso da George Russell, seguito da Sainz. In seconda fila troviamo Leclerc e Norris.

F1 qualifiche GP Ungheria: la griglia di partenza finale

George Russell Mercedes 1:17.377 6 Carlos SAINZ Ferrari +0.044 6 Charles LECLERC Ferrar i+0.190 6 Lando NORRIS McLaren +0.392 6 Esteban OCON Alpine +0.641 6 Fernando ALONSO Alpine +0.701 5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.765 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.780 6 Daniel RICCIARDO McLaren Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Sergio PEREZ Red Bull Racin Guanyu ZHOU Alfa Romeo- Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team Lance STROLL Aston Martin Mick SCHUMACHER Haas F1 Team Yuki TSUNODA AlphaTauri Alexander ALBON Williams Sebastian VETTEL Aston Martin Pierre GASLY AlphaTauri Nicholas LATIFI Williams

F1 qualifiche GP Ungheria: occhi puntati su Vettel, ma è fuori dalla Q1

Sorvegliato speciale di questo Gran Premio è Sebastian Vettel che, nelle scorse ore, aveva annunciato l’addio alla Formula 1. Purtroppo per lui le qualifiche sono “andate a vuoto” ed è stato eliminato dalla Q1 arrivando 18esimo. Fanno peggio di lui Gasly (AlphaTauri) e Nicholas Latifi (Williams), quest’ultimo clamorosamente dopo aver brillato solo poco prima. Un vero peccato, ma a questo punto ci si chiede se la gara di domenica 31 luglio non ci riserverà delle belle sorprese.

Che recupero per Carlos Sainz!

La Ferrari per un attimo ha vissuto le qualifiche con il fiato sospeso. Carlos Sainz è stato artefice di un magnifico recupero dopo aver sfiorato l’eliminazione. Alla fine ha tirato fuori le unghie e ha portato in dote per la Q3 un buon quarto posto. Ai primi posti la sfida è stata serrata tra Verstappen e Leclerc. Non ultimo segnaliamo il gran ritorno in Q3 di Valtteri Bottas. Per lui è la quinta volta a bordo dell’Alfa-Romeo.