Faraday Future FF 91: caratteristiche, design, motori e prestazioni

La Faraday Future FF 91 ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Faraday Future FF 91: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo

La Faraday FF 91 è alimentata da un powertrain 100% elettrico in grado di erogare fino a 1050 cavalli. La sua architettura si basa sulla piattaforma VPA (Variable Platform Architecture) presentata dal costruttore all’inizio del 2016 sul concept FFZero1.

In termini di prestazioni, Faraday Future ha annunciato un tempo da 0 a 96,5 km/h di 2,39 secondi. La velocità massima non è indicata.

Batteria e autonomia della Faraday FF 91

In collaborazione con il gruppo coreano LG Chem, Faraday Future offre una batteria da 130 kWh sulla FF 91, sufficiente a percorrere fino a 700 chilometri con una sola carica secondo il ciclo NEDC e 600 km nel ciclo EPA.

Per il momento, il costruttore non ha indicato se saranno offerte più varianti di batteria, come fa Tesla con la sua gamma.

Ricarica della FF 91

Senza specificare lo standard utilizzato, Faraday dichiara una velocità di ricarica di 800 km/h, il che suggerisce l’utilizzo di caricabatterie con una potenza superiore a 150 kW.

Opzioni

In termini di funzionalità, la FF 91 offrirà un sistema di guida autonoma basato su una serie di sensori diversi. Una caratteristica particolare del modello è un LIDAR 3D retrattile integrato nel cofano.

Prenotazioni per la FF 91

Le prenotazioni per la FF 91 sono ora aperte in Cina, Stati Uniti e Canada. A differenza di Tesla con la sua Model 3, Faraday non richiede un pagamento per convalidare la richiesta.

