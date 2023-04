Yamaha XSR 900: caratteristiche, design, motori, dimensioni

Basarsi sulla stessa piattaforma tecnica e modificarla a piccoli passi per coprire tutti i segmenti di mercato, limitando i costi di sviluppo e produzione. Questa è la strategia che Yamaha ha seguito nell’ultimo decennio, da quando è apparsa la prima MT-09.

Yamaha XSR 900

La giocosa roadster ha dato vita a diverse varianti, a partire dalla sua controparte neo-retrò XSR 900, apparsa nel 2016. Ma quando Yamaha ha revisionato completamente il motore e il telaio della MT per il model year 2021, la XSR ha dovuto essere revisionata l’anno successivo.

Un anno dopo, è stata lanciata sul mercato una versione pesantemente modificata, più moderna dal punto di vista tecnico, ma che fa ancora riferimento al glorioso passato del marchio con tre diapason.

Tuttavia, Yamaha non è rimasta con le mani in mano. La sua filiale giapponese dedicata alle attrezzature per moto, Y’s Gear, ha infatti sviluppato e commercializzato nuovi elementi di allestimento che consentono di modificare il look della moto con una testa di forcella e un coprisella.

Il marchio offre un kit completo Blood Line Style con l’iconico stile a strisce bianche e rosse degli anni ’70. Il kit Blood Line, che comprende anche il copriserbatoio, costa 1.540 euro.

LEGGI ANCHE: