Ferragosto tragico a Valdisotto: giovane motociclista grave dopo caduta

Un pomeriggio di Ferragosto si è trasformato in un incubo per un giovane di 15 anni a Valdisotto, in provincia di Sondrio. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 agosto 2026, ha visto il ragazzo cadere dalla sua moto lungo la strada che porta al Forte di Oga lasciandolo in condizioni critiche.

L’incidente e i soccorsi immediati

L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando il giovane ha perso il controllo del veicolo. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe urtato una vettura parcheggiata prima di cadere sull’asfalto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tirano insieme al personale sanitario. Il giovane è stato stabilizzato e caricato a bordo di un elicottero per essere trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è arrivato in codice rosso.

Le indagini in corso

Le autorità sono ora impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. I Carabinieri stanno esaminando ogni dettaglio per capire le cause della caduta. Le prime informazioni suggeriscono che il giovane potrebbe aver urtato una vettura ferma, ma le indagini sono ancora in corso per confermare questa ipotesi.

La strada del Forte di Oga è nota per essere trafficata, soprattutto durante i periodi di alta stagione turistica. Le autorità stanno valutando se ci siano state delle condizioni particolari che hanno contribuito all’incidente, come la presenza di ostacoli o la visibilità ridotta.

Le condizioni del giovane

Le condizioni del 15enne sono state descritte come gravissime. Il trasporto in elicottero e il codice rosso assegnato all’arrivo in ospedale indicano la gravità delle lesioni riportate. Le famiglie e gli amici del giovane sono in attesa di notizie, mentre i medici lavorano per stabilizzare le sue condizioni.

La comunità di Valdisotto è in allarme dopo questo incidente, che ha colpito un giovane durante una giornata che avrebbe dovuto essere di festa. Le autorità hanno invitato alla prudenza, soprattutto durante i periodi di alta affluenza turistica, per evitare ulteriori incidenti.