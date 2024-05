Fiat 600 Hybrid: prezzo, interni, consumi, dimensioni, scheda tecnica, colori

Fiat ha svelato la versione Hybrid della 600 che punta precisamente a ottenere ottimi dati in questo segmento con un’auto spaziosa e dalle motorizzazioni compatte in grado di macinare molta strada. In questo articolo vediamo il suo prezzo, la scheda tecnica, i colori e molto altro.

Fiat 600 Hybrid: interni, dimensioni, scheda tecnica, colori

Iniziamo a parlare della Fiat 600 hybrid partendo dal motore 1.2 tre abbinato ad un motore elettrico da 29 cavalli che porta la potenza complessiva a 100 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 in 11 secondi.

Le dimensioni restano invariate rispetto alla versione elettrica e di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 17

Larghezza : 1 metro e 78 a specchietti chiusi, 1 e 98 a specchietti aperti

Altezza: 1 metro e 52

Aggiungiamoci un bagagliaio capiente con un valore di 360 litri che permette di caricare tutto il necessario per una vacanza senza avere l’incubo di trovarsi la macchina stra-carica.

Gli interni offrono un sistema di infotainment da 10,25 pollici ed il collegamento Uconnect che permette di gestire i propri smartphone siano essi Android o Apple direttamente dall’impianto.

I colori sono tre: verde mare d’Italia, Sabbia terra d’Italia e Azzurro cielo d’Italia. La verniciatura Arancio sole d’Italia è riservato al modello “La Prima”.

I consumi ed il prezzo

I consumi della nuova Fiat 600 Hybrid non sono stati dichiarati perché ancora in corso di omologazione ma crediamo che l’auto è in grado di andare oltre i 18 km al litro dato il piccolo motore termico di cui è equipaggiata ed anche per l’aiuto fornito dall’elettrico.

Il prezzo di partenza per la versione Hybrid è di 24.950 euro, in riferimento alla versione base. Se si applicano gli incentivi alla rottamazione questa può scendere anche a 19.950 euro.