Fiat E-Doblo: i prezzi del nuovo furgone elettrico

Finalmente conosciamo i prezzi della Fiat E-Doblo. L’intera gamma di veicoli commerciali Fiat è ora connessa. Dopo il Ducato e lo Scudo, arriva il Doblo Van con motore elettrico. Se il modello vi ricorda qualcosa, è normale: è quasi identico al Berlingo.

Fiat E-Doblo: caratteristiche

Le specifiche tecniche sono logicamente condivise con la Citroën e con altri modelli basati su di essa (Opel Combo, Peugeot Partner, Toyota ProAce City). Sotto il cofano c’è un blocco da 100 kW (136 CV). La batteria ha una capacità lorda di 50 kWh. Fiat dichiara un’autonomia combinata di 275 km secondo il ciclo WLTP. Di serie, la ricarica arriva a 7,4 kW in corrente alternata e a 100 kW in corrente continua.

Come opzione, il modello può essere aggiornato a 11 kW CA.

L’E-Doblo è disponibile in due modelli di lunghezza, 4,40 e 4,75 metri. La batteria non modifica il volume del bagagliaio, con 3,3 e 3,9 m3. Tuttavia, il carico utile ne risente, con un calo a 800 kg per la taglia M e a 750 kg per la taglia XL. È disponibile anche una silhouette con cabina estesa (5 posti).

Sono disponibili due livelli di allestimento.

L’equipaggiamento di base comprende airbag per il conducente, climatizzatore manuale, fari automatici, alzacristalli elettrici, cruise control, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, radio touch screen monocromatica da 5 pollici e freno di stazionamento elettrico. Il modello Lounge Connect aggiunge l’assistenza al parcheggio posteriore, la telecamera di retromarcia, il sensore pioggia, il navigatore touchscreen da 8 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, i fendinebbia e il sedile di guida comfort.

La versione SuperCab ha lo stesso equipaggiamento di base, con l’aggiunta di airbag frontali e laterali.

Tutti i prezzi nel dettaglio