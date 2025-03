Un design audace e funzionale

Fiat Professional ha recentemente lanciato i nuovi modelli Scudo ed E-Scudo S-Design, una reinterpretazione moderna di un classico nel settore dei veicoli commerciali. Questi modelli si distinguono per un look audace e una serie di funzionalità di alta gamma, pensate per i professionisti che desiderano unire praticità e stile. Con un design che non passa inosservato, i nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design rappresentano un passo avanti nel concetto di veicolo commerciale, combinando estetica, tecnologia e funzionalità.

Caratteristiche distintive e personalizzazione

I nuovi modelli presentano dettagli estetici esclusivi, come una striscia diagonale sulla carrozzeria che enfatizza la capacità di carico e conferisce un senso di movimento. Il logo Fiat Professional è ben visibile, rafforzando l’identità del marchio. Il pacchetto estetico “Icon Pack” include paraurti verniciati, fari full LED e cerchi in lega da 17” Diamond Cut. Disponibili sia con motore endotermico che con propulsione 100% elettrica, i nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design offrono soluzioni versatili per ogni esigenza lavorativa, garantendo un’autonomia di 352 km WLTP per la versione elettrica.

Dotazioni avanzate per il massimo comfort

Fiat Professional ha dotato i nuovi modelli di una serie di dotazioni quasi full optional. Il sistema Moduwork consente di trasformare la cabina in una postazione di lavoro, massimizzando lo spazio disponibile. Inoltre, il Winter Pack offre sedili riscaldati e un volante in pelle riscaldabile, per un comfort ottimale anche nei mesi più freddi. In termini di sicurezza, il sistema Dynamic Surround View garantisce una visione a 180 gradi, facilitando le manovre e il parcheggio. Tra le tecnologie avanzate, si trovano sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Detection (BSD) e una telecamera posteriore, assicurando maggiore tranquillità alla guida.

Innovazione e praticità al servizio dei professionisti

Il Comfort Pack, con accesso Keyless Start e Access, migliora ulteriormente la comodità d’uso, rendendo ogni viaggio più semplice e veloce. Con queste innovazioni, Fiat Professional non solo risponde alle esigenze dei professionisti moderni, ma offre anche un veicolo che si distingue per il suo design e le sue prestazioni. I nuovi Scudo ed E-Scudo S-Design rappresentano una scelta ideale per chi cerca un veicolo commerciale che unisca funzionalità e stile, senza compromettere la sicurezza e il comfort.