Finestrino auto che vibra: cosa fare e come risolvere

Il finestrino dell'auto che vibra è un problema comune, tuttavia è indispensabile identificarne le cause per poter risolvere: vediamo cosa fare.

Un problema comune a molti, che capita a qualunque guidatore almeno una volta nella vita, è il finestrino dell’auto che vibra. Quando questo accade bisogna identificare la causa del problema per poter intervenire e porre in sicurezza la vettura.

Finestrino auto che vibra: cosa fare

La prima cosa da fare è pertanto verificare cosa crea il vibrio e talvolta il rumore. Il primo esperimento da compiere è notare se il finestrino vibra quando è chiuso o quando è aperto. Questo aiuterà a comprendere in prima istanza se si tratta delle guarnizioni laterali. Con lo sbalzo delle temperature e il passaggio soprattutto al caldo forte estivo, le guarnizioni tendono a seccarsi e spaccarsi, soprattutto se datate. Quando questo avviene il finestrino non è più posizionato e stretto in modo corretto e inizia a vibrare. Tuttavia, se non ci sono danni effettivi, lo stesso non vibra quando è chiuso.

Un altro problema comune è che si sia lesionato il sistema di apertura connesso al finestrino, sia che si tratti di quello automatico che quello manuale. Questo deficit comporta un malfunzionamento ma non rumore.

Altro problema comune è che sia proprio il vetro ad essere intaccato. In questo caso il finestrino vibra sia quando è aperto che quando è chiuso. Per ragioni di sicurezza è importante intervenire in tempi brevi e portare l’auto da un rivenditore specializzato per farlo sostituire.

Problema di sicurezza

Il finestrino auto che vibra è un problema comune alle automobili datate, tuttavia, quando si presenta su vetture di ultima generazione è più facile che si tratti di un problema serio e non dato da una semplice guarnizione. Talvolta sono proprio le buche presenti sulle strade cittadine a causarne la problematica ma, per questioni di sicurezza, è utile che la vettura sia scrupolosamente valutata da uno specialista per eventuali implicazioni anche alle parti restanti del finestrino.