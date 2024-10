Ford Capri è tornata ma non ha più nulla a che vedere con il modello del passato che tutti conosciamo ed infatti la casa dell’ovale blu ha deciso di sceglierlo come nome per il proprio suv coupé che la farà entrare in un segmento molto ricco e combattuto.

Ford Capri, come si presenta internamente l’auto

La Ford Capri è stata costruita sulla piattaforma MEB ed è stretta parente della Volkswagen ID.5, questa scelta è stata fatta perché i due brand lavorano insieme a livello di scocche dato che è la stessa anche per la Ford Explorer.

Internamente però la differenza tra l’americana e la tedesca è molto netta, dato che si vede il tocco della Ford che ha optato per una scelta minimalista, visibile anche dall’integrazione delle bocchette all’interno del cruscotto.

Sul fronte della tecnologia vi è un quadro strumenti da 5 pollici ed un sistema di infotainment da 14,5 pollici con la possibilità di inclinarlo sino a 30°. Lo schermo di infotainment permette di gestire tutte le funzioni dell’auto a livello elettronico, come ad esempio il riscaldamento dei sedili, nonché la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play.

Materiali di alta qualità e molto spaziosità

La plancia in termini di materiali presenta colori morbidi a contrasto e le versioni base hanno sedili in pelle Senico in colorazione nera che è davvero un’accoppiata valida.

Il volante è qualcosa di poco visto dato che è tagliato sia nella parte superiore che nella parte inferiore, anche le modanature proseguono sulla nota del nero per garantire un’omogeneità cromatica.

La spaziosità è notevole nonostante il tetto spiovente al retrotreno. Cinque occupanti adulti vi stanno comodamente e questo è positivo in particolare durante i lunghi viaggi.

Per la capacità di carico i dati sono ottimi, si parte da una capacità minima di 572 litri che possono salire a 1.510 quando tutti i sedili vengono abbattuti.