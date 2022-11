Ford Tourneo ibrido plug-in: motori, batteria e prezzi

Quali sono le caratteristiche principali del Ford Tourneo ibrido plug-in? Ve lo sveliamo in questo articolo.

I motori del Ford Tourneo ibrido plug-in

Il Tourneo Plug-in Hybrid è configurato come ibrido di serie. Ciò significa che è azionato esclusivamente dal motore elettrico.

Il motore a combustione – un motore a benzina EcoBoost da 1,0 litri – funge solo da generatore per ricaricare la batteria.

In uso, è possibile scegliere tra quattro modalità di guida:

EV Auto , che ottimizza il funzionamento dei due motori

, che ottimizza il funzionamento dei due motori EV Now , che favorisce l’utilizzo della modalità 100% elettrica se il livello di carica della batteria lo consente

, che favorisce l’utilizzo della modalità 100% elettrica se il livello di carica della batteria lo consente EV Later per conservare la capacità della batteria per un uso futuro

per conservare la capacità della batteria per un uso futuro Carica EV che “costringe” il motore a combustione a ricaricare la batteria

In termini di consumo di carburante, Ford dichiara una media di 3,3 l/100 km nel ciclo WLTP, equivalente a 75 g CO2/km.

Allestimenti

Gli allestimenti per questo modello sono essenzialmente due: Plus e Sport. L’allestimento Plus è si quello meno ricco, di serie comprende solamente il cruise control e il lettore mp3. Queste due caratteristiche però sono utili in quanto il cruise control è un accessorio che può essere utilissimo a chi utilizza il veicolo principalmente in autostrada ed averlo di serie è sicuramente una feature favorevole. Il lettore Mp3 permette di ascoltare i nostri brani preferiti mentre siamo in viaggio rendendolo un’esperienza più gradevole.

L’allestimento Sport invece gode di molteplici accessori, sia di serie (regolazione volante in profondità, usb, navigatore, interni in pelle, airbag per le ginocchia ed antifurto con allarme) che come optional (clima e telecamera posteriore). Da qui deriva il maggior costo rispetto al Plus.

Batteria e autonomia

Con una capacità di 13,6 kWh, la batteria offre fino a 50 chilometri di autonomia di guida elettrica. Con l’estensione dell’autonomia, questa può essere estesa a 500 chilometri. La porta di ricarica si trova nella parte anteriore. Sono necessarie cinque ore per ricaricare completamente la batteria da una presa domestica da 10A e tre ore da una wallbox da 32A.

Ford Tourneo PHEV in vendita

Il Ford Tourneo Plug-in Hybrid è uno dei primi veicoli plug-in di Ford sul mercato europeo. Il prezzo parte da 65.290 euro (tasse incluse), escluso il bonus ambientale.

