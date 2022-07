Formula 1, Gp di Ungheria: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Francia. Il Gp di Ungheria 2022 è il tredicesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Ungheria 2022: dove eravamo rimasti

Il Gp di Francia è stato ricco di colpi di scena ed abbastanza incisivo sulla classifica finale. Un super Charles Leclerc aveva conquisato la Pole Position e stava mantendo la prima posizione in gara, con Max Verstappen che spingeva sempre più forte ma non riusciva a superarlo. La gara difensiva del numero 16 di casa Ferrari però è finita prima del previsto a causa di un suo errore. Leclerc è finito prima fuori strada e poi contro il guard rail lasciando il primo posto al campione in carica della Red Bull che ha corso in solitaria per il resto della gara.

Molto bene le Mercedes che sembrano rinate: secondo posto per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e terzo posto per George Russell. Carlos Sainz, nonostante sia stato premiato miglior pilota del Gp di Francia, ha conquistato la quinta posizione partendo dal penultimo posto.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Ungheria si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 29 luglio 2022

ore 14.00: Prove Libere 1

ore 17.00: Prove Libere 2

Sabato 30 luglio 2022

ore 13.00: Prove Libere 3

ore 16.00: Qualifiche

Domenica 31 luglio 2022

ore 15.00: Gara

Orari e programma su Tv8

Sabato 30 luglio 2022

18.30: Qualifiche

Domenica 31 luglio 2022