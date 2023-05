F1, GP Miami: Max Verstappen si prende la vittoria. Deludono le Ferrari

Si è concluso, ma non senza sorprese il Gran Premio di Miami valido per il campionato mondiale di Formula 1. In questa corsa che si è svolta senza esclusione di colpi abbiamo visto brillare ancora una volta la stella di Max Verstappen. Deludono invece le due Ferrari: Sainz e Leclerc si sono posizionati rispettivamente in quinta e settima posizione. Segnaliamo inoltre le ottime prove in qualifica del pilota della Red Bull, Sergio Perez che ha ottenuto la pole, mentre Leclerc era andato a muro.

Formula 1 GP Miami, la classifica finale

Di seguito vediamo qual è la classifica della gara:

Max VERSTAPPEN – Red Bull Racing Sergio PEREZ – Red Bull Racing Fernando ALONSO – Aston Martin George RUSSELL – Mercedes Carlos SAINZ – Ferrari Lewis HAMILTON – Mercedes Charles LECLERC – Ferrari Pierre GASLY – Alpine Esteban OCON – Alpine Kevin MAGNUSSEN Haas – F1 Team Yuki TSUNODA – AlphaTauri Lance STROLL – Aston Martin Valtteri BOTTAS – Alfa Romeo Alexander ALBON – Williams Nico HULKENBERG – Haas F1 Team Guanyu ZHOU – Alfa Romeo Lando NORRIS – McLaren Nyck DE VRIES – AlphaTauri Oscar PIASTRI – McLaren Logan SARGEANT – Williams

La prima parte della gara

Il primo frangente della gara è stato segnato dall’ottimo recupero di Max Verstappen che, giro dopo giro, è riuscito a portarsi nelle prime posizioni della classifica, infine ha sorpassato Carlos Sainz che si trovava al terzo posto. Il campione del mondo che era partito a circa metà dello schieramento ha collezionato un tempo veloce dietro l’altro. La “cavalcata” è poi culminata con il sorpasso di Alonso, arrivando così alle spalle del compagno di squadra.

La seconda parte della gara

In questa parte centrale della gara abbiamo assistito ad una situazione tutta in salita, specie per Leclerc che ad un certo punto, ha avuto l’arduo compito di risalire di posizione. Il pilota monegasco ha spinto progressivamente l’acceleratore e si è portato vicinissimo a Kevin Magnussen.

L’ultima parte della gara

Nella terza e ultima parte della gara, Verstappen ha continuato a confermarsi come protagonista assoluto. Leclerc ha superato Magnussen al 39esimo e si è portato in settima posizione. È apparso invece fare particolare fatica Sainz che si è mantenuto in quinta posizione, dietro a George Russell. In linea di massima le due Ferrari non hanno brillato in fatto di prestazioni anche se il monegasco ha comunque fatto dei tempi interessanti.

Negli ultimi giri anche le due Mercedes hanno avuto un sussulto, soprattutto Hamilton che è stato autore di un grande recupero, tanto da portarsi dietro a Leclerc che tuttavia, è riuscito a trovare la scia necessaria per superare Gasly. Non è durata molto. Hamilton ha “scavalcato” il monegasco chiudendo in sesta posizione.