L’evento di F1 2023 che si terrà a Miami è ormai vicino. Il weekend dal 5 al 7 maggio vedrà i team sfidarsi al Miami International Autodrome di Miami Gardens, in Florida.

L’ultima gara si è svolta sul circuito di Baku, capitale dell’Azerbaigian, con un primo posto conquistato da Perez (Red Bull). Seguono Verstappen e Leclerc, sebbene quest’ultimo avesse conquistato la pole position con le qualifiche.

Vediamo quindi la programmazione del Gran Premio di F1 2023 a Miami.

F1 Miami 2023: quando e dove vedere qualifiche e gare

Qualifiche e gare si possono guardare in diretta streaming su Sky GO, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K.

Di seguito vi spiegheremo anche quando poter seguire le gare in differita su TV8 (canale 8 o canale 125 su SKY).

Giovedì 4 maggio

Ore 21:00: conferenza stampa piloti

Ore 23:30 Paddock Live Pit Walk

Venerdì 5 maggio

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20: F1 – prove libere 1

Ore 21: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – prove libere 2

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 1.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 6 maggio

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – prove libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: qualifiche (differita su TV8 dalle 23.30)

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 7 maggio

Ore 20: Paddock Live

Ore 21.30: F1 gara (differita su TV8 dalle 23)

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24: Paddock Live – #skymotori

Ore 1.00: Race Anatomy

Vi ricordiamo anche che questo weekend sarà dedicato ad altri eventi molto importanti, tra cui la Superbike e il Round di Spagna, la Formula E e la Porsche Carrera Cup Italia.

