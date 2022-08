La Formula 1 diventa sempre più sostenibile con il nuovo progetto

Anche la Formula1 sposa gli obiettivi dell’agenda del 2030 con un ambizioso piano per rendere il circus carbon neutral. Ad annunciarlo è stato Chase Carey, presidente e Amministratore delegato F1. L’iniziativa riguarda le vetture, le strutture e la logistica dei team.

Un ruolo chiave sarà attribuito al propulsore ibrido F1, il più efficiente al mondo, grazie al miglior rapporto del mondo tra potenza e consumo di carburante.

Rapporto tra sostenibilità e Formula1: le novità

Un progetto quindi mirato a ridurre il più possibile l’impatto ambientale. Il propulsore dall’ottimo rapporto potenza-consumi, potrebbe essere una chiave di svolta, combinato con carburanti sostenibili avanzati e sistemi di recupero energetico.

Un progetto di una Formula 1 green che va incontro alla crescente sensibilità del pubblico, della logistica e dei viaggi ultra efficienti, 100% rinnovabili.

Gli eventi saranno resi sostenibili con l’eliminazione della plastica monouso e il riutilizzo, il riciclaggio o il compostaggio di tutti i tipi di rifiuti. Ci saranno incentivi e strumenti per offrire a tutti i tifosi un modo più ecologico di raggiungere la gara. Tutto questo entro il 2025.

Al piano della formula1 collaboreranno la FIA –Federazione internazionale dell’automobile– così come i partner, promotori, sponsor e i team.

Come già detto in precedenza da Jean Todt, presidente della FIA, il progetto può trasformare il motorsport in un laboratorio per innovazioni ecocompatibili. Una prospettiva incoraggiante sia per il futuro delle corse, che per la società e l’ambiente.

Curiosità sul mondo Formula1: il rapporto con la sostenibilità

La Formula1 ha fatto passi da gigante verso la sostenibilità negli ultimi anni. La Formula E, ovviamente, padroneggia nel campo, ma non può essere una sorpresa perchè il campionato è stato ideato appositamente con l’intento di essere sostenibile. Ciò che sorprende è invece la Formula1, proprio appena la Formula E, che sta a significare i giganti passi avanti fatti nel mondo delle gare per renderle sempre più sostenibili.

