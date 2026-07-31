Formula 1: Verstappen e la Red Bull verso il rinnovo nonostante le critiche

La Formula 1 è entrata nella pausa estiva con un colpo di scena inatteso: il possibile rinnovo di Max Verstappen con la Red Bull nonostante le tensioni recenti. Dopo le critiche espresse dal pilota olandese nei confronti del team, sembra che le parti stiano trovando un accordo. Intanto, il GP d’Ungheria ha visto la vittoria di Lando Norris con Andrea Kimi Antonelli che consolida la sua leadership nel campionato.

Verstappen e la Red Bull: un legame che resiste

La silly season del mercato piloti è iniziata con un tono più dimesso rispetto all’anno scorso. Nonostante le foto di Max Verstappen e Toto Wolff insieme in Sardegna, non ci sono state grandi speculazioni. Verstappen sembra destinato a restare con la Red Bull almeno per un altro anno. La Mercedes, nel frattempo, conferma la sua fiducia in Andrea Kimi Antonelli, rinnovando l’attuale coppia con George Russell per il 2027.

Verstappen ha abbassato i toni nei confronti della Red Bull, lasciando intendere una possibile riconciliazione con i dirigenti Mark Mateschitz e Oliver Mintzlaff. Il team principal Laurent Mekies ha speso parole al miele per il pilota, e sembra che le parti si stiano riavvicinando. Anche se non c’è ancora un accordo firmato, l’impressione è che un rinnovo sia vicino.

Il GP d’Ungheria: Norris trionfa, Antonelli consolida

Il GP d’Ungheria l’undicesimo appuntamento del campionato, ha visto la vittoria di Lando Norris che ha conquistato il suo primo successo stagionale. Norris ha dominato la gara, seguito da Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. La McLaren ha avuto l’occasione di una doppietta, ma il ritiro di Oscar Piastri ha permesso a Verstappen di chiudere in seconda posizione con una strategia audace.

La Ferrari ha perso il podio a causa di una scelta strategica sbagliata. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati superati da Antonelli, che ha sfruttato la gomma hard per resistere agli attacchi del britannico. Hamilton ha poi dovuto scontare una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in corsia box, finendo quinto.

Antonelli: una gara intelligente

Andrea Kimi Antonelli ha interpretato il gran premio con grande intelligenza, recuperando terreno grazie a una gestione aggressiva degli pneumatici. Nonostante una penalità in qualifica che lo ha costretto a partire dalla settima posizione, Antonelli ha saputo gestire la gara con astuzia, conquistando il podio e aumentando il suo vantaggio in campionato a 50 punti.

“È stata una gara difficile anche dal punto di vista fisico”, ha dichiarato Antonelli. “Volevamo tentare con una sola sosta, ma ci siamo fermati perché eravamo al limite. Alla fine è andata bene così. Sono molto contento perché questo risultato è il modo migliore per andare in vacanza, ma dobbiamo continuare a spingere: gli avversari si avvicinano e la seconda parte del campionato sarà molto dura.”

La McLaren festeggia, ma con una nota negativa

La McLaren ha salutato la prima metà della stagione nel migliore dei modi, con la vittoria di Norris. Tuttavia, il ritiro di Oscar Piastri ha gettato un’ombra sulla giornata. Le cause del problema tecnico della sua monoposto sono ancora da chiarire. Intanto, la squadra di Adrian Newey ha mostrato segnali di miglioramento, con Lance Stroll e Fernando Alonso che hanno concluso rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto.

La Formula 1 tornerà in pista nel fine settimana del 23 agosto in Olanda, dove la seconda parte della stagione si preannuncia ricca di sorprese. Con Verstappen che sembra destinato a restare con la Red Bull e Antonelli che consolida la sua leadership, il campionato promette di essere sempre più avvincente.