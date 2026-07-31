Best in Classic 2026: partecipa al concorso per le auto storiche più iconiche

Il mondo delle auto storiche è ricco di tesori che meritano di essere celebrati. Ogni anno, il concorso Best in Classic di Ruoteclassiche premia le eccellenze del settore, offrendo l’opportunità di valorizzare le vetture più iconiche e gli eventi più memorabili. L’edizione 2026 è già partita e attende le vostre candidature.

Quale auto ti ha colpito di più negli ultimi tempi? Forse una classica, una youngtimer o una moderna che è già diventata un pezzo da collezione. E quale evento di auto storiche ti ha lasciato un ricordo indelebile? Il concorso Best in Classic 2026 è l’occasione perfetta per far sentire la tua voce e celebrare le tue preferenze.

Le categorie del concorso

Il concorso Best in Classic 2026 è suddiviso in nove categorie pensate per coprire ogni aspetto del mondo delle auto storiche. Dalle auto classiche alle restomod, dagli eventi ai club, ogni categoria offre l’opportunità di premiare le eccellenze del settore. Le prime due categorie, Auto classica e Classica di domani saranno votate dai lettori attraverso un sondaggio su Instagram a ottobre.

Le altre categorie, invece, saranno valutate da una giuria di esperti presieduta da Gian Luca Pellegrini direttore di Ruoteclassiche. Accanto a lui, nomi di rilievo del mondo dell’automobilismo storico come Elisabetta CozziSilvia NicolisMonica MailanderAntonio GhiniMarco MakausRonnie KesselGuglielmo Miani e Roberto Ratto.

Come partecipare

Hai tempo fino a metà settembre per inviare le tue candidature. Basta scrivere all’indirizzo bestinclassic@ indicando la categoria per la quale effettui la proposta e aggiungendo una descrizione e almeno un paio di immagini di buona qualità, nel caso delle vetture, oltre alla motivazione per cui fai la segnalazione.

Ricordiamo che per i premi Auto classicaClassica di domaniRestauro e Restomod possono essere candidate le vetture pubblicate sulle nostre pagine, presentate o restaurate, nel periodo compreso tra e luglio 2026. I vincitori saranno annunciati durante una serata che si terrà il 20 novembre nell’ambito di Milano AutoClassica.

Le eccellenze del mondo delle auto storiche

Il mondo delle auto storiche è ricco di storie e passioni. In edicola, il numero di luglio 2026 di Ruoteclassiche celebra i 60 anni dell’Alfa Romeo Spider la Fiat 503 Cabriolet la Morris Mini Traveller i 140 anni della Mercedes e un confronto tra la Mazda MX-5 prima serie e l’attuale modello. Scopri anche quale auto comprare con 5.000 euro e vivi l’emozione della 1000 Miglia.

Segui tutte le fasi del concorso sulla nostra pagina dedicata e non perdere l’opportunità di far sentire la tua voce. Aspettiamo le vostre preferite!