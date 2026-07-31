Xiaomi presenta la gamma SkyNomad: specifiche e innovazioni tecnologiche

Xiaomi presenta la gamma SkyNomad, una nuova famiglia di SUV elettrici con range extender. Scopri le specifiche e le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il mercato automobilistico.

Xiaomi, noto per i suoi dispositivi tecnologici, sta facendo un ingresso significativo nel settore automobilistico con la nuova gamma di SUV elettrici SkyNomad. Questa nuova famiglia di veicoli rappresenta un passo importante per il marchio, che fino a poco tempo fa si concentrava esclusivamente su auto elettriche pure.

La SkyNomad è basata sulla nuova piattaforma Kunlun sviluppata appositamente per i veicoli con range extender. Questa tecnologia permette di combinare l’efficienza delle auto elettriche con la praticità di un motore a benzina che interviene solo quando la batteria è scarica.

La tecnologia Kunlun e il range extender

La nuova piattaforma Kunlun di Xiaomi utilizza un motore a benzina turbo 1.5 sviluppato in collaborazione con Harbin Dongan Auto Engine. Questo propulsore, con una potenza di 112 kW è compatibile con benzina a 92, 95 e 98 ottani e consuma solo 5,7 L/100 km una volta esaurita la batteria.

Xiaomi ha anche annunciato che la batteria, il motore elettrico e l’elettronica di potenza sono coperti da una garanzia di 8 anni o 160.000 km mentre gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 30.000 km o tre anni.

I modelli della gamma SkyNomad

La gamma SkyNomad comprende due modelli principali: la N90 Max e la N70 Max. La N90 Max è un SUV lungo oltre 5,28 metri disponibile sia in versione a cinque posti che a sette posti (2+2+3). Questo modello è dotato di una batteria da 76 kWh e due motori elettrici da 210 kW e 100 kW con un’autonomia elettrica di oltre 350 km secondo il ciclo WLTC.

La N70 Max invece, è una versione più compatta, lunga poco meno di cinque metri, disponibile con batterie da 52 o 76 kWh e autonomie elettriche fino a 380 km.

La strategia di Xiaomi nel mercato cinese

Xiaomi sta puntando sui SUV elettrici con range extender per ampliare il proprio pubblico. Questa tecnologia permette di offrire un’esperienza di guida simile a quella di un’elettrica pura, ma senza l’ansia da ricarica grazie al motore a benzina che interviene solo quando necessario.

La SkyNomad rappresenta una nuova fase per Xiaomi Auto che dopo aver dimostrato di saper competere con le elettriche pure, entra nel segmento più dinamico del mercato cinese, quello dei grandi SUV elettrici a autonomia estesa.

La gamma SkyNomad sarà presentata ufficialmente il 30 luglio 2026 durante un evento tecnico che introdurrà anche la nuova architettura Kunlun. Xiaomi ha già completato test su strada con un prototipo della N90 Max che ha percorso oltre 60.000 km in sei mesi attraverso diverse città cinesi come BeijingShenyangChangchunHulunbuirShanghaiGuangzhouHaikou e Sanya.