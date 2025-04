Le sfide di Francesco Bagnaia nel GP di Spagna

Il Gran Premio di Spagna ha rappresentato un momento cruciale per Francesco Bagnaia, il pilota Ducati che ha chiuso la gara al terzo posto. Nonostante il risultato positivo, il piemontese ha espresso preoccupazioni riguardo alle sue prestazioni, evidenziando un passo inferiore rispetto al vincitore Alex Marquez. Durante la corsa, Bagnaia ha faticato a mantenere il ritmo di Fabio Quartararo, rimanendo per gran parte della gara a meno di un secondo dalla Yamaha del francese, ma senza mai riuscire a tentare un sorpasso decisivo.

Le difficoltà tecniche e le turbolenze

Bagnaia ha spiegato che le sue difficoltà derivano principalmente dalle turbolenze create dalle moto che lo precedono. Questo problema sembra influenzare non solo lui, ma anche altri piloti Ducati, come confermato da Fabio Di Giannantoio. Il pilota romano ha sottolineato che anche i suoi compagni di squadra stanno affrontando situazioni simili, suggerendo che le caratteristiche della GP25 potrebbero non essere ottimali per gestire le dinamiche di gara attuali. Bagnaia ha ammesso di avere difficoltà a trovare il giusto feeling con l’anteriore della moto, un aspetto cruciale per la sua competitività nelle curve veloci.

Strategie per il miglioramento

In vista della giornata di test a Jerez de la Frontera, Bagnaia ha intenzione di esplorare diverse soluzioni per migliorare le sue prestazioni. Tra le opzioni, l’aggiunta di peso all’anteriore della GP25 potrebbe rivelarsi utile. Tuttavia, il pilota è consapevole che potrebbero essere necessarie modifiche più sostanziali per affrontare le sfide attuali. Nonostante le difficoltà, Bagnaia è determinato a non tornare alla GP24, con cui ha ottenuto risultati straordinari nella stagione precedente. Crede fermamente che la GP25 abbia un potenziale superiore, grazie a una migliore accelerazione e velocità massima, ma è chiaro che deve lavorare per ottimizzare le sue prestazioni nelle curve veloci.