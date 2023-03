In questo articolo esploreremo le principali caratteristiche della Golf GTI Clubsport. Ci sono tre modi in cui uno sportivo può annunciare il proprio ritiro. Si può annunciare con largo anticipo e incontrare i propri fan, sognando un ultimo traguardo, oppure si può lasciare per capriccio e sorprendere tutti, o ancora si può rifiutare di prendere una decisione fino all’ultimo momento, anche se tutti hanno già capito l’esito.

La Golf GTi rientra in quest’ultima categoria. Dopo mezzo secolo in cui ha incantato la vita quotidiana di molti automobilisti, il futuro delle tre lettere emblematiche sembra segnato. Per il momento, ovviamente, non c’è nulla di ufficiale, ma le recenti dichiarazioni del capo della VW lasciano pochi dubbi: la Golf “9”, se esisterà, non andrà a benzina. La GTi, come è conosciuta dal 1973, è attualmente in dirittura d’arrivo.

Golf GTI Clubsport: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Premendo il pulsante “Engine Start” si risveglia il 2.0 turbo, la cui potenza è stata portata a 300 CV. In altre parole, il motore più potente che una Golf GTi abbia mai avuto. Senza esagerare, il motore a 4 cilindri suona subito forte e rauco. Proprio quello che ci vuole per entrare nell’atmosfera. Poiché il cambio manuale non viene più offerto sulla Golf sportiva, bisogna affidarsi al DSG7 Drive.

I primi giri dell’auto danno subito il tono giusto, perché questa Golf si destreggia costantemente tra facilità e sportività. Lo sterzo è consistente e molto diretto, le sospensioni sono rigide, non c’è dubbio che si tratti di una piccola auto sportiva. Ma grazie al controllo degli ammortizzatori, la Clubsport sa anche essere tollerante con la colonna vertebrale.

Comodamente seduti sui sedili sportivi, si può guidare questa GTi come qualsiasi altra versione, ma si è comunque infastiditi dall’ergonomia, dove tutto avviene tramite il touch screen che dà accesso a un complicato sistema multimediale. È meglio concentrarsi sul piacere di guida di questa Clubsport. Soprattutto perché il primo tratto di strada più aperto e tortuoso si fa subito notare!

Prestazioni

Prima di tutto, la salute del 2.0 turbo è impressionante. Più lineare che esplosivo, questo motore eroga comunque 400 Nm di coppia a partire da 2000 giri/min. ed esce rapidamente dalle curve. L’asse anteriore è l’unico a portare a terra i 300 CV e ha il suo bel da fare.

Va detto che il tedesco può contare su un efficiente differenziale a slittamento limitato per frenare questo entusiasmo. Qualunque sia la superficie, la Clubsport è molto efficiente… a patto che lo smorzamento controllato sia ben regolato!

Detto questo, non ci si può negare il piacere di guidare questa GTi che, senza essere una giocatrice, offre prestazioni di alto livello ed è un piacere da guidare. Tutto questo mentre si affranca senza problemi dalla routine quotidiana. Per quella che sembra la sua ultima sfilata, l’ultima Golf GTi termica non ha sbagliato un colpo, raggiungendo ancora una volta un’eccellente sintesi tra sport e vita quotidiana.

LEGGI ANCHE: