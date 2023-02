La Volkswagen Tiguan è stata per diversi anni il best seller del marchio a livello mondiale e rimane un pilastro della gamma.

Il prossimo autunno Volkswagen presenterà la terza generazione del SUV compatto Volkswagen Tiguan. Arriverà nelle concessionarie nel 2024. Per la cronaca, la Volkswagen Tiguan Mk2 è stata lanciata nel 2016 e poi visibilmente rinnovata nel 2020.

Sulla scia di quest’ultima, che si è chiaramente spostata verso l’alto rispetto al suo predecessore commercializzato dal 2007 al 2016, sia in termini di dimensioni che di prestazioni, passando da 4,42 m a 4,49 m, la Volkswagen Tiguan 3 continuerà la sua ascesa.

Le sue dimensioni si avvicineranno ai 4,60 m, lo standard mondiale del segmento, come la Toyota RAV4.

Volkswagen Tiguan 3 2024: caratteristiche, design, motori, prestazioni

In termini di stile, la Volkswagen Tiguan sembrerà una mini Volkswagen Touareg vista di profilo. Lo dimostrano la forma delle fiancate con i parafanghi ondulati e il passo che ha guadagnato qualche centimetro. Tuttavia, nel frontale, la Volkswagen Tiguan non ha altra scelta se non quella di armonizzarsi con il suo alter ego a batteria, la Volkswagen ID.4.

Adotterà una calandra snellita sormontata da una barra luminosa fermata al centro dall’emblema del marchio.

Una proposta stilistica piuttosto sobria, ma ovviamente non poteva essere altrimenti vista la filosofia conservatrice del marchio. Una scelta che va in controtendenza rispetto a modelli concorrenti come la Kia Sportage, la Hyundai Tucson e soprattutto la futura Peugeot 3008, i cui abiti punteranno su un design molto forte.

Diesel, 4×4 e PHEV

La carta vincente della Volkswagen Tiguan rimarrà un forte contenuto tecnologico e una presentazione tipicamente premium, ma attenzione all’aumento del prezzo.

Sotto il cofano, la nuova Volkswagen Tiguan non rinuncerà ai motori 2.0 TDI, né al sistema di trazione integrale che non è ancora presente nel programma delle rivali francesi. Ma saranno le versioni ibride ricaricabili che combinano il motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV e una macchina elettrica da 245 CV a rimanere popolari sul mercato francese, dove rappresentano una vendita su due.

Più che la potenza, a essere aumentata sarà la capacità della batteria e, di conseguenza, l’autonomia in modalità elettrica.

Una Volkswagen ID. Tiguan nel 2026?

Entro il 2026, quando la ID.4 sarà sostituita, Volkswagen potrebbe prendere due piccioni con una fava e offrire una Volkswagen ID. Tiguan. Un modo per aggiungere una corda al proprio arco e sfruttare al tempo stesso il nome premiante. Una strategia che sarà attuata con la Volkswagen Golf 9, che potrebbe chiamarsi ID. Golf. La Volkswagen Tiguan R da 320 CV, alla pari con i marchi premium, è ancora in forse.

Volkswagen non lo ha ancora confermato, ma dovrebbe logicamente rimanere in programma la Volkswagen Tiguan Allspace a 7 posti, un modello che ha una carriera in Europa, Nord America e Cina.

A bordo, in seguito al feedback dei clienti delusi dall’all-touch della Golf 8 e della ID.3, quest’ultima in procinto di fare marcia indietro in occasione del suo restyling, la Volkswagen Tiguan 3 non seguirà questa tendenza high-tech ma poco pratica. I pulsanti di bordo rimarranno al loro posto.

