Golf GTI MT ultimate: prezzo e scheda tecnica

Golf GTI MT Ultimate, in Italia in poco più di 100 esemplari l'ultima GTI vecchia scuola con il cambio manuale.

Volkswagen ha presentato la Golf GTI MT Ultimate che come suggerisce il nome sarà l’ultimo modello ad essere dotato del cambio manuale poiché dall’anno prossimo ci saranno versioni dotate del cambio DSG che è già presente da diversi anni come optional.

Golf GTI MT ultimate: scheda tecnica

La Golf GTI MT Ultimate si basa sulla Golf 8 che ha da poco subito un restyling. La versione pepata della mitica compatta di Wolfsburg è spinta dal motore 2.0 4 cilindri turbo da 245 cavalli che eroga una coppia massima di 370 Nm disponibile dai 1.600 ai 4.300 giri/minuto.

La versione MT Ultimate accelera da 0 a 100 in 6,4 secondi e può raggiungere la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 chilometri orari.

Di per sé non sono prestazioni esaltanti rispetto alle competitor ma è il modo in cui si possono ottenere a differenziarla dalle altre. Il cambio manuale crea una connessione unica con il veicolo.

Proprio parlando di quest’ultimo i rapporti sono 6 di cui le prime marce piuttosto corte in modo da snocciolarle quando si sale di giri, l’elettronica inoltre permette di eseguire il rev-matching automatico così da avere ogni volta una scalata perfetta (il sistema è escludibile per chi volesse farlo da sé).

Il suo prezzo

La versione MT Ultimate arriverà in Italia in 110 esemplari che la rendono davvero speciale. Il prezzo d’acquisto è di 52.990 euro. Una cifra alta per una GTI ma completamente giustificata visto il basso numero e quindi la rarità in ottica futura.

E’ triste dire addio al cambio manuale su quella che è stata la prima hot-hatch nata ormai 49 anni fa ma questo è il progresso e per quanto possa far male ai puristi della guida, bisogna accettarlo.