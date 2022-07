GP Silverstone, primo trionfo in carriera per Sainz! Paura per Zhou

La prima vittoria di Carlos Sainz arriva in un Gran Premio di Gran Bretagna dalle mille emozioni. Il pilota Ferrari si impone davanti a Perez ed Hamilton al termine di una gara pazzesca, che rischia di sfociare nel dramma con il terribile incidente in avvio del cinese Zhou, che blocca la gara per quasi un’ora.

Leclerc quarto, Verstappen settimo.

La gara

Problemi alla macchina per Verstappen che prende da subito le distanze dopo la partenza della gara. C’è Sainz super carico, con Leclerc che spinge per il podio e Hamilton e Perez battaglieri. Al giro 35 Sainz e Leclerc comandano il GP di Silverstone, poi la Safety car entra in pista e il pilota monegasco che chiude senza grip e fuori dal podio, quarto. Terzo un grande Hamilton davanti a Leclerc.

Il pauroso incidente

Neanche il tempo di iniziare la gara che un dramma rischia di rovinare la domenica di Silverstone. L’Alphatauri di Gasly ha urtato la Mercedes di George Russell che a sua volta tocca l’Alfa-Romeo. La monoposto del cinese Zhou si cappotta e si schianta contro le barriere davanti alla paura degli spettatori. E’ il panico e scatta la bandiera rossa, ma le condizioni del cinese vengono subito monitorate e il cinese se la cava senza conseguenze dopo il trasporto in ospedale.

Gli aggiornamenti

Il pilota cinese Zhou Guanyu , intorno alle 17.40 dal medical center del circuito di Silverstone è stato dichiarato fit. E’ stato quindi dimesso senza conseguenze.