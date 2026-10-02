Il weekend di Motegi promette emozioni intense: pilotaggi, sprint, qualifiche e la corsa decisiva per il titolo mondiale di MotoGP.

Il Gran Premio del Giappone si svolgerà a Motegi dal venerdì 2 al domenica 4 ottobre, aprendo il tour asiatico-australiano della stagione 2026. L’evento, trasmesso in chiaro su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW, rappresenta il primo appuntamento del campionato dopo le tappe di Asia e Australia, dove si giocherà una consistente parte del campionato mondiale di MotoGP.

Al comando della classifica troviamo il leader Jorge Martín che gode di un vantaggio di 12 punti su Marc Marquez ex campione del 2025. Dietro i due spicca Marco Bezzecchi a 42 lunghezze dal primo, mentre Pedro Acosta quarto in classifica, ha appena celebrato la sua prima vittoria in top class in Austria, riducendo il divario a -72 punti.

Protagonisti e assenze di rilievo a Motegi

La griglia di Motegi vedrà il ritorno di Maverick Vinales assente per quattro gare a causa di un intervento chirurgico. Joan Mir resta fuori dal weekend, ma il team Honda schiererà il nuovo talento Somkiat Chantra per la gara di casa. ‘Wild Card’ Taka Nakagami ha dovuto entrare in ritiro dopo aver subito una frattura alla clavicola sinistra in un high-side durante la libera di sabato.

Le qualifiche del venerdì sono state dominate da Alex Márquez che ha registrato il miglior tempo, ma il vero colpo di scena arriverà sabato notte, con la sessione di qualifica sprint fissata alle 03:50.

La Sprint Race di sabato alle 08:00 assegnerà i primi punti del weekend, seguita dalla gara principale di domenica alle 07:00, che definirà il vero movimento della classifica mondiale.

Calendario completo delle prove, sprint e gare

Il programma delle sessioni è articolato in più turni, tutti disponibili in diretta:

Venerdì 2 ottobre – Libere

03:05 MotoGP – Libera 2

03:45 MotoGP – Qualifiche

04:40 Paddock Live – interviste e retroscena

Sabato 3 ottobre – Sprint e qualificate

07:55 MotoGP – Sprint Race

08:45 Paddock Live Show – approfondimenti

09:30 Talent Time – giovani promesse in evidenza

Domenica 4 ottobre – Gara e post-race

02:35 Warm-up MotoGP

03:00 Rider Fan Parade – incontro con i tifosi

04:00 Moto3 – Gara

05:15 Moto2 – Gara

06:30 Grid MotoGP

07:00 MotoGP – Gara principale

08:00 Zona Rossa – recap video

09:00 Race Anatomy – analisi tecnica

Le gare di Moto3 (ore 04:00) e Moto2 (ore 05:15) precederanno la classe regina, offrendo l’opportunità di vedere Maximo Quiles lottare per il suo primo titolo mondiale nella categoria più leggera. La replica del GP sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle 10:00, 12:00, 14:00 e 18:00, oltre alla modalità On Demand per chi vuole guardare in qualsiasi momento.

Come seguire il weekend su Sky Sport e NOW

Gli appassionati possono sintonizzarsi live su Sky Sport, consultare la programmazione su Google Discover o ricevere gli aggiornamenti via WhatsApp attraverso il canale ufficiale di Sky Sport. Gli highlights saranno disponibili nella SkyLightsRoom dove è possibile rivedere i momenti salienti, le replay e le interviste. Inoltre, le promozioni attive per l’abbonamento a Sky possono essere attivate subito per non perdere nemmeno un secondo del weekend di Motegi.