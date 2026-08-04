Scopri il nuovo MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury: prestazioni e comfort in un unico veicolo

Il MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury è un B-SUV tecnologico ed ecologico, disponibile con solo 10 km percorsi e garanzia ufficiale di 7 anni. Scopri le sue caratteristiche e il prezzo.

Nel panorama delle auto ibride, il MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury si distingue per la sua combinazione di tecnologia avanzata e design elegante. Questo veicolo, immatricolato a luglio 2026, rappresenta un passo avanti significativo nel settore dei SUV ibridi, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

Con un motore Full Hybrid e un cambio automatico ad altissima efficienza, il MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury è progettato per chi cerca prestazioni e rispetto per l’ambiente. La vettura è disponibile con soli 10 km percorsi, garantendo una condizione quasi nuova e una garanzia ufficiale del costruttore MG di 7 anni (84 mesi).

Design e comfort: l’allestimento Luxury

L’allestimento Luxury di questo modello è pensato per offrire il massimo comfort e stile. Gli interni in pelle totale nera e i cerchi in lega da 18″ bicolore conferiscono un’aria di lusso e raffinatezza. La livrea Silver Metallizzato completa il look elegante e moderno del veicolo.

Tra le dotazioni principali troviamo il sistema di telecamere a 360° e i sensori di parcheggio integrati che rendono la guida più sicura e agevole. Il display touchscreen centrale con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto garantisce un’esperienza di connettività senza pari. Inoltre, il quadro strumenti interamente digitale HD e il pacchetto ADAS MG Pilot offrono un livello di sicurezza e assistenza alla guida superiore.

Tecnologia e sicurezza: le dotazioni avanzate

Il MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury è equipaggiato con una serie di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort. I sedili anteriori riscaldabili con regolazione elettrica lato guida e il climatizzatore automatico assicurano un ambiente di guida confortevole in ogni condizione. Il freno di stazionamento elettrico con Auto Hold e il Keyless Access aggiungono ulteriori comodità.

I fari Full LED e i cerchi in lega da 18″ bicolore non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche alla sicurezza stradale. Il sistema di infotainment integrato permette di accedere facilmente a tutte le funzioni del veicolo, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole e senza stress.

Disponibilità e contatti

Il MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury è disponibile presso il salone Dielle Auto, pronto per la consegna. Il prezzo di listino è di € 22.450 con la possibilità di pagamenti rateali o in soluzione unica. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il salone tramite WhatsApp al numero 350 146 9132 o telefonare allo 011 996 1390.

Il riferimento interno per questo veicolo è DIE-233/GAR84-CAS con targa HE188GT. La vettura è stata controllata, igienizzata e preparata per la consegna immediata. Inoltre, è disponibile la possibilità di permuta del tuo usato rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica dettagliata in formato PDF, che fornisce tutte le specifiche tecniche e le dotazioni del veicolo.