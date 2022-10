H2X Warrego, il pick-up australiano a idrogeno presto in Europa

La Warrego potrebbe finalmente iniziare la sua carriera commerciale in Europa e non agli antipodi.

H2X ha preparato il suo arrivo sul mercato delle utenze elettriche per diversi anni, con il pick-up Warrego come primo modello. È impossibile nascondere che si basa direttamente su uno dei pick-up più venduti in Australia, il Ford Ranger nella sua versione a cabina estesa.

Per ragioni comprensibili, il lancio previsto per il 2021 è stato ritardato. Soprattutto, non dovrebbe svolgersi in Australia.

La start-up ritiene che l’infrastruttura di approvvigionamento di idrogeno non sia sufficientemente sviluppata nel Paese. È un peccato che ci voglia così tanto tempo per rendersene conto. H2X si rivolge quindi all’Europa. La Warrego è attualmente sottoposta a test in vista della sua omologazione nel nostro continente. Sarebbe il primo pick-up sul mercato a essere dotato di una cella a combustibile a idrogeno.

Per evitare un’impronta di carbonio catastrofica (un Ranger assemblato in Thailandia che viaggia verso l’Australia per essere dotato di una cella a combustibile, prima di tornare in Europa), H2X prevede di produrre il suo pick-up in Europa e poi in Australia.

Il motore elettrico da 220 kW aziona tutte e quattro le ruote. La cella a combustibile sviluppa 60 kW e carica la batteria a velocità costante, oppure alimenta i motori quando sono sotto carico.

L’idrogeno viene immagazzinato in serbatoi di carbonio a una pressione di 700 bar. La capacità di 9,3 kg dovrebbe consentire un’autonomia di 750 km.

H2X Warrego: i furgoni come obiettivo

Questo pick-up è di fatto un laboratorio mobile per l’azienda. Anche se verrà prodotto e consegnato, la vera ambizione di H2X è quella di mettere in produzione il suo furgone, chiamato Darling. Con le sue false sembianze di un Ford Transit Custom che si è scontrato con una Volkswagen ID.Buzz, sarà disponibile anche in una versione per il trasporto di passeggeri ad uso taxi.

L’uscita è prevista per il 2024. Successivamente, H2X sta valutando la possibilità di utilizzare le sue celle a combustibile per autobus, camion e impianti fissi.