Dopo diversi anni di attesa, Harley-Davidson ha finalmente presentato il risultato della sua collaborazione con Qianjiang, svelando la X350 destinata a conquistare il mercato cinese. Ma il marchio di Milwaukee ha grandi ambizioni anche per il mercato indiano.

Per questo, la casa americana ha siglato un’altra partnership a partire dal 2020 con Hero MotoCorp per entrare nel segmento delle medie da 500 cc e competere con Royal Enfield Meteor e Honda H’Ness con una cilindrata leggermente superiore.

Ma a differenza della partnership con QJ, che ha fatto più volte notizia con documenti trapelati, la Harley-Hero è rimasta molto silenziosa. Questo fino a quando la stampa indiana e EVO India non hanno diffuso una manciata di foto.

Harley-Davidson HD 4XX: caratteristiche, design, motori

Data la qualità degli scatti, il filtro e il trattamento applicato, queste foto “rubate” sono state chiaramente inviate dal produttore indiano per stuzzicare l’arrivo di questo modello. In ogni caso, impariamo molto su questa nuova Harley-Davidson la cui targa riporta la dicitura HD 4XX.

Si tratta di un dettaglio importante per una moto monocilindrica aria/olio, se non fosse che attualmente Hero non dispone di un motore di questo tipo nella gamma dei 400 cc. Tuttavia, una delle immagini del tachimetro suggerisce la zona rossa a 8.000 giri/min. Per il resto delle prestazioni, dovremo aspettare e vedere, anche se la rivista parla di 420 cc.

Dal punto di vista estetico, la HD 4XX sembra ispirarsi alle vecchie Sportster, con due ammortizzatori posteriori e cerchi dal design simile a quello della Iron 883. D’altra parte, è anche più moderna con la sua forcella rovesciata e l’illuminazione a LED. Sono presenti anche pinze freno ByBre, ABS, ruota anteriore da 18″ e pneumatici CEAT.

C’è ancora molto da scoprire su questa moto, a partire dal suo vero nome. Visto lo stato di avanzamento della moto nelle foto, la presentazione potrebbe avvenire molto rapidamente. EVO India dichiara che sarà disponibile ad agosto.

LEGGI ANCHE: