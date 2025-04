Scopri il valore record della Honda CR500, una moto da cross 2 tempi in condizioni impeccabili.

La leggenda della Honda CR500

La Honda CR500 è una delle moto da cross più iconiche della storia, conosciuta per le sue prestazioni straordinarie e il suo motore a 2 tempi. Questa moto ha segnato un’epoca nel mondo del motocross, diventando un simbolo di potenza e velocità. La CR500 è stata prodotta fino al 2001, anno in cui è stata ritirata dal mercato, lasciando un vuoto incolmabile tra gli appassionati. Oggi, i modelli usati sono molto ricercati, con prezzi che variano da 8.000 a 20.000 euro, a seconda delle condizioni e della storia del veicolo.

Un’asta da record su Ebay

Recentemente, una Honda CR500 del 2001 è stata messa all’asta su Ebay, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Ciò che rende questo esemplare unico è il suo stato impeccabile: la moto è ancora nella sua cassa originale, mai utilizzata. Questo fattore ha fatto schizzare il prezzo alle stelle, raggiungendo la cifra record di 78.100 dollari, ovvero oltre 68.000 euro. Un valore che testimonia non solo la rarità di questo modello, ma anche l’amore e la passione che circondano la storia della Honda CR500.

Perché la Honda CR500 è così ricercata?

La Honda CR500 non è solo una moto; è un pezzo di storia del motocross. Con il suo motore potente e la sua maneggevolezza, ha conquistato il cuore di molti piloti e appassionati. La sua produzione è cessata nel 2001, e da allora i modelli a 2 tempi sono diventati sempre più rari, soprattutto quelli in condizioni perfette. La transizione verso le moto a 4 tempi ha reso la CR500 un oggetto di culto, ricercato da collezionisti e nostalgici. La sua capacità di evocare ricordi di gare e competizioni la rende un investimento non solo economico, ma anche emotivo.