Negli ultimi mesi, Honda ha ripetutamente presentato i suoi obiettivi e le sue ambizioni in termini di sviluppo della sua gamma di due ruote elettriche per estendere la strategia avviata in Asia. In quest’ottica, il marchio giapponese ha annunciato il suo primo due ruote elettrico per i mercati europei in occasione del salone EICMA, mantenendo però il massimo riserbo sulle sue specifiche. Oggi il marchio presenta in dettaglio il suo scooter elettrico EM1 e.

Honda EM1 e: caratteristiche, design, motori

Questo ciclomotore elettrico è destinato all’uso urbano. Ciò è dovuto non tanto al motore integrato nella ruota posteriore, che eroga 1,7 kW di potenza e 90 Nm di coppia ed è limitato dalla normativa a una velocità di 45 km/h, quanto alla batteria.

Da alcuni anni, Honda sta lavorando con altri produttori giapponesi per sviluppare una batteria intercambiabile. Compatta e relativamente leggera, dovrebbe semplificare l’adozione dei veicoli elettrici offrendo agli utenti la possibilità di scambiare la batteria vuota con una piena presso un punto di ricarica, in modo da poter fare rifornimento nel giro di pochi secondi anziché dover rimanere collegati per ore.

Tuttavia, oggi l’infrastruttura semplicemente non esiste, quindi la ricarica standard è l’unica opzione.

Batteria

Comunque sia, l’Honda Mobile Power Pack e:, una batteria rimovibile agli ioni di litio da 10 kg, ha subito l’impatto di questi standard comuni e sta dimostrando di avere poca forza di resistenza. Mentre Honda dichiara un’autonomia di 48 km in modalità ECON secondo i propri test, i test in modalità WMTC Classe 1 raggiungono a malapena i 30 km di autonomia.

Questo non sarebbe un problema con il sistema di stazioni di rifornimento, ma fino a quando non arriveranno, dovrete aspettare 6 ore su una presa domestica per fare il pieno al 100%.

Se le prestazioni possono sembrare limitate, le dimensioni e le dotazioni dell’EM1 e: sono in linea con il posizionamento urbano della macchina, che vanta un peso di 95 kg compresa la batteria, un interasse di soli 1.300 mm, un pavimento piatto, un’altezza della sella di 740 mm, una frenata combinata CBS con freno a disco anteriore e tamburo posteriore, un’illuminazione interamente a LED, un tachimetro LCD e una porta di ricarica USB-A.

