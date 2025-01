Il declino di Honda HRC nella MotoGP

Negli ultimi anni, Honda HRC ha vissuto un periodo di crisi senza precedenti nella storia della MotoGP. L’infortunio di Marc Marquez a Jerez nel 2020 ha segnato un punto di svolta, portando la casa nipponica a una stagione disastrosa. Fino ad allora, Honda aveva sempre mantenuto posizioni di vertice, ma dal 2021 i risultati sono stati deludenti, con un bottino di soli 250 punti e una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative. La situazione è ulteriormente aggravata dall’introduzione delle gare Sprint, che ha aumentato il monte punti a disposizione, rendendo ancora più evidente il divario rispetto ai concorrenti.

Frustrazione e nuove strategie

Durante i recenti test di Barcellona, Joan Mir ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di aggiornamenti e nuove parti da testare, evidenziando le difficoltà del team nel recuperare terreno. La situazione non è migliorata nemmeno nei test successivi a Jerez e Buriram, dove è emersa la necessità di un cambio di rotta. Con l’arrivo del nuovo direttore tecnico Romano Albesiano, Honda ha deciso di rafforzare il proprio team di collaudo, coinvolgendo piloti esperti come Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami. L’obiettivo è presentare una nuova RC213V competitiva entro il prossimo test in Thailandia.

Prospettive future e possibili cambiamenti

Alberto Puig, team principal di Honda HRC, ha sottolineato l’importanza di integrare Albesiano nel gruppo di lavoro per dare una scossa al team. La possibilità di aprire una base europea per Honda HRC è un tema che sta guadagnando attenzione, con Puig che ha fatto riferimento a esperienze passate in Formula 1. Sebbene non ci siano decisioni definitive, l’idea di espandere le operazioni in Europa potrebbe rappresentare una svolta significativa per il marchio. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e il team deve affrontare le sfide attuali prima di poter sperare in un futuro migliore.