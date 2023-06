La Kia EV9 non sarà l’unico grande SUV elettrico del gruppo Hyundai Motors ma avrà un alter ego nella gamma Hyundai, la Ioniq 7.

La Hyundai Ioniq 7 è quasi pronta: caratteristiche e design

Prefigurata dal concept Seven presentato al Salone di Los Angeles nel novembre 2021, la Hyundai Ioniq 7 manterrà lo spirito generale del concept. Naturalmente, le porte tradizionali sostituiranno quelle antagoniste della parte posteriore e verrà utilizzata una struttura della carrozzeria con un montante centrale meno costoso da produrre.

Tuttavia, dal punto di vista grafico, verrà ripresa l’illuminazione originale del prototipo, un registro formale di pixel che identifica chiaramente l’offerta “Ioniq” nella gamma, nonché la versione elettrica della Kona.

Design

Per il momento, i cacciatori di scoop hanno scoperto solo un prototipo pesantemente camuffato. Un rivestimento in tessuto nero che rimodella le linee dell’auto. È difficile nascondere più di così, e sul portellone posteriore, un dispositivo che non ha nulla da invidiare alla tenda aggiunta al pacchetto letto di una Dacia Jogger.

Come la sua cugina, la Kia EV9, la Hyundai Ioniq 7 sarà basata sulla piattaforma tecnica elettrica E-GMP – che è anche la base della Kia EV6 – e sarà caratterizzata da un ampio abitacolo a tre file. Un SUV all’esterno e una monovolume a bordo grazie al passo di 3,20 m, al tetto alto e al pavimento piatto.

Questa sinergia Kia-Hyundai suggerisce anche due possibili architetture meccaniche, con configurazioni a trazione posteriore con un solo motore elettrico, o a trazione integrale con l’aggiunta di un motore elettrico all’anteriore. Infine, per quanto riguarda il rifornimento, la ricarica ultraveloce con tecnologia a 800 V sarà di serie, come per altri modelli basati sulla piattaforma E-GMP. La Hyundai Ioniq 7 sarà presentata all’inizio del 2024.

LEGGI ANCHE: