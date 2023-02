Il termine “Sport” in Santa Fe Sport indica più le sue dimensioni ridotte rispetto alla più grande Hyundai Santa Fe a tre file che un’innata atleticità. La guida confortevole della due file Sport si abbina a una maneggevolezza energica per prestazioni su strada di tutto rispetto, ma dove brilla è negli interni eccezionalmente ben arredati, nell’ampia gamma di funzioni disponibili e nel prezzo.

La Santa Fe Sport offre un’economia di carburante mediocre, ma la sua ampia capacità di carico aiuta a trasformare questa versione ridimensionata della Santa Fe in un SUV compatto davvero utile.

Hyundai Santa Fe Sport: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le ultime novità nel 2018

La principale novità della Santa Fe Sport per il 2018 è il nuovo pacchetto Value, disponibile solo con il motore base da 2,4 litri.

Include caratteristiche come il sedile del guidatore ad azionamento elettrico, le luci diurne a LED, i fendinebbia e le barre sul tetto. Hyundai offre ora una prova gratuita di tre anni del suo sistema telematico Blue Link, e c’è anche un nuovo rivestimento in legno premium che viene fornito con i sedili in pelle disponibili.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Santa Fe Sport offre una coppia di motori a quattro cilindri e solo uno, il 2.0 litri turbo, ha un’adeguata potenza.

Il motore a quattro cilindri da 2,4 litri da 185 CV è disponibile sul livello di allestimento base Sport e può trainare fino a 2800 libbre. Il quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 240 CV è opzionale nell’allestimento Sport e di serie nell’Ultimate.

Entrambi i propulsori sono disponibili con trazione anteriore o integrale. Il cambio a sei marce di serie è efficace anche se non proprio entusiasmante. La guida e la maneggevolezza della Santa Fe Sport sono due dei suoi punti di forza. Si sente agile e si guida comodamente, scrollandosi di dosso le imperfezioni del manto stradale più grandi senza sembrare di galleggiare su una nuvola. Il suo comportamento su strada è aggraziato e composto, il che la rende facile e persino divertente da guidare.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Santa Fe Sport è bello, ben progettato e dotato di materiali di lusso, anche se alcune finiture sono un po’ più sobrie. Offre una lista impressionante di caratteristiche standard e opzionali e spazio sufficiente per il guidatore e i tre passeggeri per sistemarsi per lunghi viaggi.

La seconda fila non è comoda come quella anteriore, ricca di funzioni, con uno spazio per la testa e per le gambe nella media della categoria. La Santa Fe Sport offre di serie pochi degli accessori interni più desiderati, ma può essere dotata di optional come i sedili in pelle riscaldati e raffreddati, il climatizzatore bi-zona e le finiture in legno pregiato. La Santa Fe Sport è dotata di un generoso vano di carico e i suoi vani portaoggetti sono notevoli.

LEGGI ANCHE: